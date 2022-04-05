تشكيل دوري الأبطال – صلاح وماني ودياز أساسيون مع ليفربول ضد بنفيكا
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 19:57
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة بنفيكا مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويحل ليفربول ضيفا على بنفيكا لملاقاته في ملعب النور في البرتغال.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتيه- ترينت ألكسندر أرنولد
في الوسط: فابينيو- تياجو ألكانتارا- نابي كيتا
في الهجوم: لويس دياز- ساديو ماني- محمد صلاح
فيما جاء تشكيل بنفيكا كالآتي:
في حراسة المرمى: أوديسياس فلاكوديموس
في الدفاع: جريمالدو- يان فيرنتونخين- نيكولاس أوتاميندي- جيلبرتو
في الوسط: إيفرتون- عادل تعرابت- جوليان فايجل- رافا سيلفا
في الهجوم: داروين نونيز- جونكالو راموس
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