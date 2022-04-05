قائمة الزمالك أمام بيراميدز - حضور سيد عبد الله والونش.. وغياب فتوح والجزيري وزيزو

أعلن الزمالك قائمة لاعبيه التي تواجه مضيفه بيراميدز يوم الأربعاء في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

ودخل القائمة المهاجم الشاب سيد عبد الله وكذلك محمود حمدي "الونش" مدافع مصر.

بينما غاب عنها أحمد فتوح وسيف الدين الجزيري ومحمد أوناجم وأحمد سيد "زيزو".

وجاءت القائمة:

حراس المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي

وسط الملعب: طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي - أيمن حفني - رزاق سيسيه

الهجوم: عمر السعيد - سيد عبد الله

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب البطولة مبتعدا بنقطة عن بيراميدز الوصيف.

بينما يتصدر الأهلي الترتيب بفارق نقطتين عن بيراميدز وله لقاء مؤجل.