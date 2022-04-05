كيروش: لم أطلب شيئا من اتحاد الكرة

نفى كارلوس كيروش مدرب مصر أن يكون طلب بعض الأمور من الاتحاد المصري لكرة القدم ليستمر على رأس الجهاز الفني للفراعنة.

وكتب البرتغالي في تويتر "بعد انتشار أخبار وتعليقات في الفترة الأخيرة، لم أطلب أي شيء من ناحيتي يخص الجهاز الفني أو المنتخب".

وأضاف "مثلما اتفقت مع اتحاد الكرة، لا توجد مناقشات أو قرارات حتى يصدر حكم فيفا في شكوى مباراة السنغال".

وأتم "أدين الأخبار غير الصحيحة المتعلقة بي والتي تؤثر على الرأي العام وجمهور منتخب مصر. شكرا لدعمكم".

Following the recent news and comments, I categorically deny any speculation pointing requirements or demands from my side, related to staff or any other subjects around the National Team. (...) — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) April 5, 2022

وقدمت مصر شكوى ضد السنغال بعد أحداث مباراة الإياب في المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتعرض لاعبو مصر لمقذوفات من جمهور السنغال في لقاء حسمته الأخيرة بركلات الترجيح.

وأوضح اتحاد الكرة أن كيروش في إجازة حاليا لحين يصدر قرار فيفا في شكوى مصر.

وصرح مسؤولون في الاتحاد أنهم يميلون لاستمرار كيروش مع مصر لكن لم يتخذ قرار رسمي حتى اللحظة.

ووصل كيروش بمنتخب مصر لنهائي كأس إفريقيا 2021 والمرحلة النهائية من تصفيات المونديال منذ تسلمه المهمة في سبتمبر الماضي.