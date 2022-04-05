كيروش: لم أطلب شيئا من اتحاد الكرة

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 18:13

كتب : نادر عيد

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر

نفى كارلوس كيروش مدرب مصر أن يكون طلب بعض الأمور من الاتحاد المصري لكرة القدم ليستمر على رأس الجهاز الفني للفراعنة.

وكتب البرتغالي في تويتر "بعد انتشار أخبار وتعليقات في الفترة الأخيرة، لم أطلب أي شيء من ناحيتي يخص الجهاز الفني أو المنتخب".

وأضاف "مثلما اتفقت مع اتحاد الكرة، لا توجد مناقشات أو قرارات حتى يصدر حكم فيفا في شكوى مباراة السنغال".

أخبار متعلقة
الرجاء لـ في الجول: المواجهة متكافئة جدا أمام الأهلي طائرة - إعلان موعد نهائي الدوري بين الزمالك والاتحاد اختبر معلوماتك.. هل تتذكر مواجهات الأهلي ضد الرجاء؟ رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام بنفيكا

وأتم "أدين الأخبار غير الصحيحة المتعلقة بي والتي تؤثر على الرأي العام وجمهور منتخب مصر. شكرا لدعمكم".

وقدمت مصر شكوى ضد السنغال بعد أحداث مباراة الإياب في المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتعرض لاعبو مصر لمقذوفات من جمهور السنغال في لقاء حسمته الأخيرة بركلات الترجيح.

وأوضح اتحاد الكرة أن كيروش في إجازة حاليا لحين يصدر قرار فيفا في شكوى مصر.

وصرح مسؤولون في الاتحاد أنهم يميلون لاستمرار كيروش مع مصر لكن لم يتخذ قرار رسمي حتى اللحظة.

ووصل كيروش بمنتخب مصر لنهائي كأس إفريقيا 2021 والمرحلة النهائية من تصفيات المونديال منذ تسلمه المهمة في سبتمبر الماضي.

كيروش منتخب مصر
نرشح لكم
ضياء السيد: عانينا من غيابات نادرة الحدوث في كرة القدم.. وهذا ما حدث في السنغال عضو اتحاد الكرة: غالبية المجلس تميل لاستمرار كيروش.. ويجب إعادة مباراة السنغال عامر حسين: كيروش سيستمر في هذه الحالة.. وهذه حقيقة إعادة مباراة السنغال حوار ناري - البدري: إقالتي بسبب رفض التدخل بعملي.. وزوروا عقدي مع منتخب مصر مساعد كيروش: اتحاد الكرة المصري يرغب في استمرارنا.. وسنعرف مصيرنا خلال أيام وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة الكومي: كيروش يشعر بالارتياح مع منتخب مصر.. وسيختار جهازه المعاون بالكامل إذا استمر كيروش إجازة لحين الفصل في شكوى مصر ضد السنغال
أخر الأخبار
كيروش: لم أطلب شيئا من اتحاد الكرة 24 دقيقة | منتخب مصر
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات مصطفى رياض.. الشاذلي ورضا ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
الرجاء لـ في الجول: المواجهة متكافئة جدا أمام الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
طائرة - إعلان موعد نهائي الدوري بين الزمالك والاتحاد ساعة | رياضات أخرى
رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
اختبر معلوماتك.. هل تتذكر مواجهات الأهلي ضد الرجاء؟ ساعة | دوري أبطال إفريقيا
اختبر معلوماتك.. هل تعرف جيدا تاريخ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا؟ 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر ناجلزمان: فياريال يتمتع بخبرة أوروبية كبيرة وعلينا إيجاد طريقة لإسقاطه 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع