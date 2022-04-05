طائرة - إعلان موعد نهائي الدوري بين الزمالك والاتحاد

أعلن اتحاد الكرة الطائرة مواعيد نهائي دوري النخبة الذي يتنافس عليه الزمالك والاتحاد بعد فوزهما على الأهلي وطلائع الجيش على الترتيب.

وسيلعب الزمالك ضد الاتحاد على اللقب، بينما ينافس الأهلي فريق طلائع الجيش على المركز الثالث.

وتجري المباراة الأولى في المواجهتين في 16 إبريل الجاري.

والمباراة الثانية يوم 17 إبريل.

وستكون مباراتا الأهلي وطلائع الجيش الساعة 9 مساء بينما يلعب الزمالك والاتحاد الساعة 11 مساء.

ويحتضن ملعب النادي في العاصمة الإدارية المباريات.

ولابد أن يفوز كل فريق على الآخر مرتين، لذلك إذا فاز كل منهما بمباراة تجري مواجهة حاسمة يوم 18 إبريل.

وأعلن اتحاد الطائرة إقامة نصف نهائي كأس مصر في 9 و10 و11 إبريل الجاري.

وفي كأس مصر سيلعب الأهلي ضد بتروجت بينما يواجه الزمالك فريق طلائع الجيش.

وتجري البطولة أيضا بنظام play-off، أي لابد أن يفوز الفريق بمباراتين ليعبر للمرحلة التالية.