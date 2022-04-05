رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام بنفيكا

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 16:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أتليتكو مدريد

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه بنفيكا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويحل ليفربول ضيفا على بنفيكا في ذهاب دور الـ8 من دوري الأبطال.

صلاح سجل 8 أهداف مع ليفربول هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا ويحتاج لهدفين أمام بنفيكا للوصول لهدفه رقم 10.

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لو هز النجم المصري شباك بنفيكا مرتين سيصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 10 أهداف أو أكثر في موسمين مختلفين بالبطولات الأوروبية.

أفضل حصيلة لصلاح في موسم واحد بدوري الأبطال كانت 11 هدفا، سجلهم في 15 مباراة بموسم 2017-2018

اللاعب الآخر الوحيد الذي سجل 10 أهداف أو يزيد، في أكثر من موسم بالبطولات الأوروبية أثناء اللعب مع فريق إنجليزي هو رود فان نيستلروي.

فقد سجل المهاجم الهولندي عشرة أهداف في موسم 2001-2002 و12 في 2002-2003 عندما لعب بقميص مانشستر يونايتد.

ويتطلع قائد منتخب مصر إلى تعزيز رقمه القياسي الحالي بالتسجيل في 8 مباريات أوروبية متتالية خارج ملعب أنفيلد.

علما بأنه أحرز 12 هدفا في آخر 13 مباراة له بدوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح 34 هدفا أوروبيا لليفربول، كلها في دوري الأبطال، وهو يطارد الرقم القياسي لستيفن جيرارد بتسجيل 41 هدفا للفريق الإنجليزي في جميع المسابقات الأوروبية.

وتقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم الأربعاء المقبل.

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