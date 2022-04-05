استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات مصطفى رياض.. الشاذلي ورضا

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

وشارك مصطفى رياض نجم مصر وأيقونة الترسانة السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب كالآتي:

1- حسن الشاذلي

2- محمود الخطيب

3- محمد أبو تريكة

4- محمد مرسي حسين "رضا"

5- علي أبو جريشة

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.