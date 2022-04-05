مؤتمر ناجلزمان: فياريال يتمتع بخبرة أوروبية كبيرة وعلينا إيجاد طريقة لإسقاطه

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 16:29

كتب : FilGoal

يوليان ناجلسمان - بايرن ميونيخ

يدرك يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ صعوبة المهمة التي تنتظره أمام فياريال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ضيفا على فياريال يوم الأربعاء بملعب لاسيراميكا.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي: "فياريال لديه مدرب صاحب خبرة كبيرة في الفوز بالمباريات الأوروبية وهو أوناي إيمري".

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وأضاف "هذا الفريق يتمتع بخبرة كبيرة وسنحاول اللعب بطريقة تمكننا من التغلب عليهم".

وشدد المدرب الشاب "أثق في قدرتنا على النجاح أمام فياريال".

وأكمل "ألفونسو ديفيز سيكون في قائمة المباراة، فنتائج حالته الطبية تعني أنه مستعد للمشاركة".

النجم الكندي الشاب أصيب بالتهاب في عضلة القلب، من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وواصل "سأتخذ قراري قبل المباراة بساعات، لكن مبدئيا أميل إلى وضعه في التشكيل الأساسي".

وأتم "بونا سار يعاني من مشكلة في وتر الركبة، نناقش حاليا ما يجب علينا فعله. لكنه لن يلعب أمام فياريال".

وتقام مباراة الذهاب في إسبانيا، قبل أن يحتضن ملعب أليانز أرينا لقاء الإياب الثلاثاء المقبل.

بايرن ميونيخ فياريال يوليان ناجلزمان
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