الأهلي ضد الرجاء في مواجهة إقصائية لأول مرة رغم 7 مباريات سابقة بينهما

سيكون الرجاء المغربي عقبة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في طريق الأخير للحفاظ على اللقب للمرة الثالثة تواليا.

وهي المواجهة الأولى في التاريخ بين الناديين في مباراة قارية إقصائية.

واجه الأهلي فريق الرجاء 7 مرات من قبل، 6 منها في دور المجموعات.

أولها عام 1999، في الذهاب خسر الأهلي في القاهرة بهدف، وتعادل إيابا بهدف لمثله وسجله له محمد فاروق.

احتل المارد الأحمر وصافة المجموعة خلف الرجاء ولم يتأهل للنهائي.

المواجهة الثانية بين الأهلي والرجاء كانت في دور المجموعتين عام 2002.

في اللقاء الأول خسر الأهلي في المغرب بهدفين لهدف وسجل له أحمد بلال، وكانت المواجهة الثانية ملحمية في القاهرة انتهت بنتيجة 3-3 وسجل للأول إبراهيم سعيد وخالد بيبو وأحمد بلال.

وكانت المواجهة الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا لحساب دور المجموعتين عام 2005.

فاز الأهلي في ملعب عثمان أحمد عثمان بقذيفة مدوية لمحمد شوقي، وتعادل إيابا بهدف لمثله وسجل له عماد متعب.

وأما الموعد الأخير فكان في 22 ديسمبر الماضي في كأس السوبر الإفريقي، التعادل بهدف لمثله أجبر الفريقين على خوض ركلات الترجيح التي منحت الأهلي اللقب في قطر.

انتصر الأهلي على الرجاء مرتين وتعادل 3 مرات من إجمالي 7 مواجهات.