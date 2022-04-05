جوارديولا: هناك مفهوم خاطئ عن الطريقة التي يلعب بها سيميوني

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وصف أسلوب دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد بالدفاعي.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هناك مفهوم خاطئ عن الطريقة التي يلعب بها دييجو سيميوني".

وأضاف "إنه يلعب بطريقة هجومية أكثر مما يعتقده الناس. سيميوني لا يريد المخاطرة في بناء اللعب لكنه يملك فريقا جيدا في الثلث الأخير".

وأردف "فريق أتليتكو يريد تجنب المخاطر في المناطق الدفاعية. لكنه فريق شرس، عندما يفوز بالكرة يلعب جيدا".

وتابع المدرب الإسباني "ربما أكون مخطئا ولكن مما رأيته، أتليتكو مدريد ليس فريق دفاعي".

وواصل "ربما في بعض الأحيان، ولكن ليس في البداية. ينطلقون من أجل الهجوم. لا يغلقون خطوطهم. إذا استطاعوا، فسيضغطون".

وأكمل بيب "سيضغطون ثم في لحظات أخرى يتحولون إلى تشكيلات مختلفة".

وأتم "إنهم فريق غني جدا من الناحية التكتيكية".

ويقام لقاء الذهاب في إنجلترا، بينما تقام مباراة الإياب في إسبانيا يوم الأربعاء المقبل.