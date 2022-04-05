قائمة بيراميدز - السعيد والكرتي ضمن 22 لاعبا استعدادا لـ الزمالك.. وغياب رمضان صبحي

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 14:25

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد بيراميدز أمام زاناكو الزامبي

أعلن نادي بيراميدز قائمة الفريق بقيادة إيهاب جلال استعدادا لمواجهة الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من مسابقة الدوري.

وشهدت القائمة استمرار غياب رمضان صبحي للإصابة مع تواجد عبد الله السعيد ووليد الكرتي ضمن 22 لاعبا.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز في التاسعة ونصف من مساء غدا الأربعاء.

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وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي - حسين السيد.

الوسط: محمد صادق - إريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - بلاتي توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر.

الهجوم: محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - فاجري لاكاي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة بينما الزمالك يحل ثالثا بـ 25 نقطة.

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