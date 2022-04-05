استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات هاني سعيد.. ثلاثة من جيل الثلاثية التاريخية

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 13:58

كتب : نادر عيد

هاني سعيد - استفتاء الأفضل في تاريخ مصر

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك هاني سعيد نجم منتخب مصر السابق في الاستفتاء وجاء محمد صلاح على رأس اختياراته.

وجاءت اختياراته بالترتيب كالآتي:

1- محمد صلاح

2- حسام حسن

3- أحمد حسن

4- عصام الحضري

5- محمد أبو تريكة

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

هاني سعيد استفتاء الأفضل في تاريخ مصر الأفضل في تاريخ مصر محمد صلاح
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