ليفاندوفسكي: الجميع كان يخاف مواجهتنا مع فليك.. وشعرت بالخيبة في مباراتي الأولى في دوري الأبطال

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 13:50

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

شدد روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ على شعوره ببعض من خيبة الأمل خلال مواجهته الأولى في دوري أبطال أوروبا مع بوروسيا دورتموند.

وأجرى ليفاندوفسكي حوارا مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمناسبة تخطيه 100 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

وقال ليفاندوفسكي في حواره: فخور بوصولي إلى أكثر من 100 مباراة في دوري أبطال أوروبا، أتذكر جيدا عندما كنت في المنزل أشاهد أمام التلفزيون، كنت أحلم دائما بالمشاركة وتسجيل الأهداف في تلك المسابقة".

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وتابع "لقد شاركت في أكثر من 100 مباراة بدوري أبطال أوروبا وسجلت أكثر من 80 هدفا، هذا يعني الكثير بالنسبة لي أشعر بأن كل مباراة تكون خاصة جدا، لأن الجميع حول الحالم يشاهد تلك البطولة وهذا يجعلني فخورا جدا".

واستمر "في أول مشاركة لي في دوري أبطال أوروبا شعرت ببعض خيبة الأمل لأن نشيد البطولة لم يكن صوته مرتفعا على أرض الملعب مثل التلفزيون، ولكن الشعور بالتوتر والأدرينالين والشعور المختلف في البشرة فكرت في حينها بإن كان ذلك حلما وأنا لست جالسا على الأريكة ولكن أنا على أرض الملعب لأشارك في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "أردت أن انضم إلى بايرن ميونيخ لأنني أردت أن اتنفاس في مستوى أعلى وأن أفوز بالألقاب، عندما علمت باهتمام بايرن بي، أصبح الأمر صافيا في ذهني أريد أن أذهب لذلك النادي".

وأردف "الفوز بكل شيء في 2020؟ لم يكن الأمر سهلا في بداية الموسم لأننا لم نبدأ بشكل جيد ثم وصل هانز فليك وكل شيء تغير أصبحنا نفوز في مباراة بعد المباراة وكل شيء سار بشكل جيد".

وأكمل "بسبب كرة القدم التي لعبناها كل منافس كان يشعر بالخوف قبل مواجهتنا وفزنا بكل مبارياتنا في دوري أبطال أوروبا لقد كان أمرا تاريخيا، لم يحدث من قبل أن فاز أي فريق بجميع مبارياته بداية من دور المجموعات ولكننا فعلناها".

وأتم "الأمر لم يكن فقط فوزنا بالمباريات ولكن الأمر الخارق كان كيفية فوزنا بها، في دور المجموعات فزنا على توتنام 7-2، وفي ربع النهائي فزنا على برشلونة 8-2 وفي قبل النهائي أيضا فزنا على ليون 3-0".

وتمكن بايرن ميونيخ من تحقيق جميع الألقاب التي شارك بها خلال عام 2020 ليحقق السداسية.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة فياريال غدا الأربعاء في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

روبيرت ليفاندوفسكي دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ
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