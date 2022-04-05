تقرير: نابولي يرفع سعر أوسيمين بعد اهتمام أندية الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 13:26

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

رفع نادي نابولي سعر فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق ومنتخب نيجيريا بعد ارتباط اسمه بأندية الدوري الإنجليزي.

وكان أوسيمين قد تألق مع نابولي هذا الموسم بتسجيل 15 هدفا في 25 مباراة في جميع المسابقات.

وغاب أوسيمين ما يقرب من شهرين بين نوفمبر ويناير بسبب الإصابة.

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وكشفت صحيفة كوريير ديللو سبورت أن نابولي قرر رفع سعر أوسيمين بعد ارتباط اسمه بأرسنال ومانشستر يونايتد.

وكان نيوكاسل يونايتد قد عرض ما يقرب من 100 مليون يورو لضم اللاعب في يناير لكن نابولي لم يرغب في البيع.

وزعمت تقارير إيطالية أن 100 مليون يورو كانت كافية بالنسبة لنابولي لكن بعد تألق اللاعب قرر النادي رفع سعره.

وكشف التقرير أن نابولي قرر عدم بيع أوسيمين بأقل من 120 مليون يورو إذا غادر في سوق الانتقالات الصيفية.

ويضع نابولي جيانلوكا سكاماكا مهاجم ساسولو هدفه الأول ليحل بدلا من فيكتور أوسيمين حال رحيله.

وكان قد ارتبط اسم سكاماكا بفريقي ميلان وإنتر خلال الفترة الماضية ويبلغ اللاعب من العمر 23 عاما.

الدوري الإيطالي نابولي أوسيمين
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