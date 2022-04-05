 بعد إقالته من تدريب تشيلي.. لاسارتي: لا أخشى كلمة الفشل

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 13:09

كتب : FilGoal

مارتن لاسارتي - تشيلي

لا يخشى مارتن لاسارتي المدير الفني لمنتخب تشيلي السابق وصف فترة قيادته للفريق بالفاشلة.

ولم يعد مارتن لاسارتي مديرا فنيا لمنتخب تشيلي بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022.

وقال لاسارتي في مؤتمر صحفي: "لا أخشى كلمة الفشل، نعم لم نتأهل لكأس العالم، لكننا راضون عن تحقيق أهداف أخرى".

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وأضاف مدرب الأهلي السابق "قبل عام قلت إن المنتخب التشيلي سيعتمد على جيله الذهبي للتأهل إلى المونديال".

وأكمل "بعض اللاعبين الصغار المحترفين في أوروبا لا يتم استدعائهم لصفوف المنتخب وهو أمر معقد للغاية".

وفشل منتخب تشيلي في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر بعد أن أنهى التصفيات في المركز السابع.

ويتأهل أول أربعة منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية إلى منافسات كأس العالم بينما يلعب صاحب المركز الخامس ملحق أخير.

وتولى لاسارتي قيادة منتخب تشيلي منذ فبراير 2021 وكان تعاقده مع الفريق ينتهي بنهاية العام الجاري.

وقاد لاسارتي منتخب تشيلي في 22 مباراة وفاز في 7 وخسر 9 بينما تعادل في ست مناسبات.

تشيلي مارتن لاسارتي
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