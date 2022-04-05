ماركا: أنشيلوتي لم يسافر مع ريال مدريد لمواجهة تشيلسي حتى الآن بسبب كورونا

لا يزال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد مصابا بفيروس كورونا مما يعني عدم لحاقه بعثة الفريق إلى لندن.

وجاءت نتيجة مسحة أنشيلوتي إيجابية الأسبوع الماضي وتم استبداله بابنه ومساعده دافيدي في فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو يوم السبت.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية إن أنشيلوتي لم يتعافَ بعد ولا يزال اختباره إيجابيا لفيروس كورونا مما يعني أنه لن يسافر إلى ستامفورد بريدج اليوم.

ومن الوارد أن يسافر أنشيلوتي إلى لندن غدا إذا جاءت نتيجة مسحته سلبية.

ويحل ريال مدريد ضيفا على تشيلسي غدا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقضى أنشيلوتي موسمين في ستامفورد بريدج بين عامي 2009 و2011 وفاز في 68 من 109 مباراة مع البلوز.

وحقق أنشيلوتي مع تشيلسي لقب الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع خيري.

ووقع أنشيلوتي عقدا لمدة ثلاث سنوات مع ريال مدريد في الصيف الماضي وهو في طريقه للفوز بأول لقب له في الدوري الإسباني كمدرب.