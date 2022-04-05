كورتوا: آمل أن تكون عودتي لـ ستامفورد بريدج سعيدة.. ولم أكن أتخيل أن ألعب لـ ريال مدريد

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 12:45

كتب : FilGoal

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شدد تيبو كورتوا حارس ريال مدريد على أنه لم يكن يتخيل حتى في أعمق أحلامه أن ينضم إلى ريال مدريد.

ويلعب ريال مدريد مع تشيلسي غدا الأربعاء في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج.

وقال كورتوا في تصريحات عبر موقع ريال مدريد: "آمل ألا تطلق علي جماهير تشيلسي علي صافرات الاستهجان ولكن لا نعرف ما سيحدث، أنا مستعد لأي كان ما سيحدث وسنرى كيف سيسير الأمر".

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وتابع "أتمنى أن أحظى بعودة سعيدة لستامفورد بريدج، نحن الآن متنافسون وسيريدون تحقيق الفوز كما أريده أنا أيضا لذلك لا أتوقع أي تحية من الجماهير".

وأضاف "عندما وصلت إلى ريال مدريد ودخلت ملعب التدريب ورأيت شعار النادي كنت أفكر بشيء واحد وهو أن يقرصني أحد كي أتأكد بأن ذلك ليس حلما".

واستمر "لم أتخيل حتى في حلمي الأكثر جموحا أن ألعب لريال مدريد، وهذا أفضل شيء في كرة القدم يجب عليك أن تؤمن بنفسك وبأن أحلامك ستصبح حقيقة في يوم من الأيام".

كورتوا كان قد انضم إلى ريال مدريد من صفوف تشيلسي في عام 2018، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني.

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