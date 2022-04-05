سيميوني: لاعبو مانشستر سيتي أفضل مما أمتلكهم في أتليتكو مدريد

يؤمن دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد بأن فريق مانشستر سيتي يمتلك لاعبين أفضل مما يمتلكهم في صفوف الروخيبلانكوس.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي: "لا شك أن مانشستر سيتي لديه لاعبين استثنائيين، ولاعبين أفضل مما أمتلكهم في أتليتكو مدريد، ولكننا سنلعب مباراتين ضدهم والنتيجة لم تحسم بعد".

وأضاف "سيتي وبايرن ميونيخ هما المرشحان الأبرز للتتويج بدوري الأبطال هذا الموسم لأنهما يتمتعان بفرص أكبر".

واستدرك "تشيلسي توج باللقب في الموسم الماضي رغم أن التوقعات لم تكن في صفه".

وعن الفارق بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، أوضح سيميوني "يونايتد كان لهم خصائص مختلفة، خاصة اللعب بشكل مباشر وسريع".

وأكمل "أما سيتي فيلعب أكثر تمركزا، يلعبون جيدا في كل المراكز".

واعترف المدرب الأرجنتيني "أحب مشاهدة فريق مانشستر سيتي".

ويقام لقاء الذهاب في إنجلترا، بينما تقام مباراة الإياب في إسبانيا يوم الأربعاء المقبل.