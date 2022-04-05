مباراة غيرت مسيرتي - معتز إينو.. تصويبة من مسافة بعيدة في شباك عبد الواحد السيد

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

وتحدث FilGoal.com مع معتز إينو لاعب الزمالك والأهلي وحرس الحدود السابق، والحديث عن هدفه من تصويبة قوية في شباك الزمالك بالسوبر المصري عام 2008.

وكل ما يلي على لسان معتز إينو نجم الأهلي آنذاك لـ FilGoal.com

"بالتأكيد سأختار مباراة الزمالك عندما سجلت هدفا من تصويبة بعيدة سكنت شباك عبد الواحد السيد.

قبل المباراة تحدث معي مانويل جوزيه خلال المحاضرة عن ضرورة التصويب بقوة وأكد لي إنني مميز في هذا الأمر ويجب استغلال أي فرصة.

كنت قادما لصفوف الفريق وفي بداية مشواري وأعاني من ضغوط رهيبة لإثبات نفسي، ولم يكن هناك فرصة أفضل من أن تسجل في مباراة قمة وفي مرمى حارس مرمى كبير مثل عبد الواحد السيد وأمام جماهير الأهلي في أول ظهور لي ضد الزمالك بعد الرحيل عنه.

فتح ذلك الهدف قلوب جماهير الأهلي لي وأكد لهم إنني على قدر ثقتهم.

بعد فترة قابلت عبد الواحد السيد في إحدى المناسبات ودخلنا في فاصل من المزاح وقال لي (ألم تجد غيري لتسجل فيه بتلك الطريقة؟).

وللمفارقة الغريبة في أول مباراة لي مع حرس الحدود بعد الرحيل عن الأهلي، سجلت هدفا من تصويبة قوية بعيدة سكنت شباك شريف إكرامي.

هناك أيضا مباراة مهمة في مسيرتي عندما تم تصعيدي للفريق الأول تحت قيادة فاروق جعفر وخضنا مواجهة قوية أمام الألمونيوم وسجلت هدفين ساهما بشكل كبير في تثبيت أقدامي".

وبدأ معتز إينو مشواره مع الزمالك منذ كان في الناشئين حتى انتقل إلى الأهلي في صيف 2007.

وانتقل إينو إلى مصر للمقاصة لمدة 6 أشهر في 2012 على سبيل الإعارة قبل أن يرحل إلى حرس الحدود في صيف 2012.