بعد تفكير عميق.. فرايبورج يتقدم بطعن لمشاركة بايرن بـ12 لاعبا

تقدم نادي فرايبورج بطعن ضد نتيجة مباراته ضد بايرن ميونيخ التي خسرها بنتيجة 1-4 ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الألماني بسبب مشاركة البافاري بـ12 لاعبا لأقل من دقيقة.

وشهدت المباراة واقعة غريبة بعد أن اشترك نيكولاس سولي في صفوف بايرن ميونيخ ولكن بدون أن يخرج أحد اللاعبين بدلا منه ليلعب الفريق بـ 12 لاعبا قبل أن يلحظ لاعبو فرايبورج الأمر ويحتجوا على الحكم ليخرج كينجسلي كومان.

وأفاد فرايبورج في بيان: "قررنا تقديم الطعن بعد تفكير عميق عقب محادثات مكثفة وتقييم قانوني".

وأضاف البيان "النادي أصبح في معضلة دون أي ذنب له فيما يتعلق بمسؤولية التعامل مع انتهاك واضح للقواعد".

وتشير التقارير إلى أن القرار بشأن طعن فرايبورج سيتم اتخاذه بحلول نهاية هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وهناك 3 احتمالات للقرار المنتظر، إما فوز بايرن أو إعادة المباراة أو فوز فرايبورج 2-0.

فالفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 66 في صدارة جدول الترتيب وبفارق 9 نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني الذي سيلعب بعد قليل أمام لايبزج.

تقدم ليون جوريتسكا لبايرن ميونيخ بالهدف الأول في الدقيقة الـ 58 برأسية مستغلا ركلة حرة مررها جوشوا كيميتش.

وتعادل فرايبورج عن طريق نيل بيتيرسين في الدقيقة الـ 63 بعدم اتلقى تمريرة رائعة من كريسيتيان جونتير ليسدد مباشرى في المرمى.

وأضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في الدقيقة الـ 73 بعد مروره بشكل رائع من مدافع فرايبورج ليسدد الكرة في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 82 أضاف كينجسلي كومان الهدف الثالث بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وأنهى سابيتزير رباعية بايرن ميونيخ في الدقيقة الـ 96 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واقعة دخول سولي ومشاركة بايرن ميونيخ بـ 12 لاعب حدثت في الدقيقة الـ 84 وظل الفريق لمجة تقارب الـ 20 ثانية متفوق عدديا على فرايبورج.

وتحدث نيكو شلوتيربيك لاعب فرايبورج عن الواقعة عقب المباراة قائلا: "سولي دخل ولاحظت عدم خروج أي لاعب واستمرت المباراة، في البداية قمت بعد اللاعبين ثم أخبرت الحكم وإن لم أفعل ذلك أتوقع بأنه لم يكن ليلاحظ".

كما تحدث جوين ساير المدير الرياضي لفرايبورج قائلا: "كان علي أن أنظر على الوضع مرة أخرى بشكل هادئ ثم جلعنا الحكم ينتبه لحقيقة أن بايرن كان يلعب بـ 11 لاعب غير حارس المرمى، لا أعرف لكم من الوقت ولكن لا اعتقد أنه كان وقتا طويلا، ثم سار كومان بهدوء خارج الملعب".

وأكد مسؤولي فرايبورج على أنهم سيدرسون الموقف قبل التقدم باحتجاج من عدمه على نتيجة المباراة.

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