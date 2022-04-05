استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات ياسر رضوان.. حسن شحاتة في المركز الأول
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 11:11
كتب : رضا السنباطي
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وشارك ياسر رضوان نجم منتخب مصر السابق في الاستفتاء وجاء حسن شحاتة في أول اختياراته.
وجاءت اختياراته على الترتيب:
1- حسن شحاتة
2- محمود الخطيب
3- حسام حسن
4- محمد أبو تريكة
5- محمد صلاح
التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.
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