استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات ياسر رضوان.. حسن شحاتة في المركز الأول

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 11:11

كتب : رضا السنباطي

ياسر رضوان - استفتاء الأفضل في تاريخ مصر

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك ياسر رضوان نجم منتخب مصر السابق في الاستفتاء وجاء حسن شحاتة في أول اختياراته.

وجاءت اختياراته على الترتيب:

1- حسن شحاتة

2- محمود الخطيب

3- حسام حسن

4- محمد أبو تريكة

5- محمد صلاح

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا

ياسر رضوان استفتاء الأفضل في تاريخ مصر الأفضل في تاريخ مصر حسن شحاتة محمود الخطيب
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