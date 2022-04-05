بنزيمة: انضمام مبابي سيجعلنا نسجل ضعف عدد الأهداف.. وهذا ما علمته لـ فينيسيوس

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 10:55

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة وكيليان مبابي

كشف كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد عن رغبته في اللعب بجوار كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في النادي، مشددا على أنه في حالة انضمامه لريال مدريد سيتمكن الفريق من تسجيل ضعف عدد الأهداف.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقال بنزيمة في حوار مع صحيفة ليكيب: "أنا متافهم مع مبابي بشكل لأننا نعرف ما سيفعله كل واحد من الآخر، على سبيل المثال كلانا نحب أن نتجه إلى الجهة اليسرى لكننا لن نكون هناك نهائيا في نفس التوقيت، سيذهب الآخر إلى الداخل أو يسقط إلى العمر".

واستمر "أحب اللعب معه في المنتخب وأود أن ألعب معه في النادي اعتقد إننا سنسجل ضعف الأهداف أو ربما ثلاثة أضعاف".

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وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وأشارت بعض التقارير إلى أن ريال مدريد قد أتم تعاقده مع مبابي بالفعل ليلعب مع الفريق من الموسم المقبل بالفعل، ولكن بعد الأخبار في فرنسا تشير إلى أن إدارة باريس سان جيرمان لم تستسلم بعد وما زالت تقدم عروض جديدة للاعب.

وتابع "لم أعلم فينيسيوس كرة القدم، كل ما فعلته معه هو جعله يغير عقليته، في السابق كان لديه فكرة التقدم للأمام ثم يفكر فيما سيفعله، الآن هو يتقدم وهو يعرف بالفعل ما إذا كان سيسجل أو يلعب عرضية أو يدخل بالكرة إلى العمق، الجميع الآن يقول فينيسيوس ومع ذلك فهو نفس لاعب الموسم الماضي والاختلاف الوحيد هو قيامه باتخاذ القرارات الصحيحة، وهذا ما علمته إياه".

وشارك فينيسيوس مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي في 40 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 17 هدفا وصناعة 14 آخرين.

كريم بنزيمة كيليان مبابي ريال مدريد
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