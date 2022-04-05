مرتضى منصور: يمكننا التعاقد مع أي لاعب تحلم به جماهير الزمالك والخير قادم.. وموقف قناة النادي

طمأن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جماهير ناديه بإمكانية التعاقد مع أي لاعب يحلمون به.

وكشف رئيس الزمالك عن جديد موقف قناة النادي بعد اجتماع جمع مجلس الإدارة بالشركة الراعية.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الحدث اليوم: "هل تريد أن تفوز ببطولة وهناك تفرقة بين اللاعبين؟ هناك لاعبا في عقده أن يتحمل النادي الضرائب، كيف يحدث ذلك وهو مخالف للقوانين؟".

وأضاف رئيس الزمالك "أوجه رسالة لجماهير الزمالك أن يطمئن فالخير قادم، ومن المتوقع أن يتم ضخ 400 مليون جنيه من اشتراكات الأعضاء في يونيو".

وكشف مرتضى منصور "سيتم توقيع عقد للبث الفضائي مع الشركة الراعية واستلام قناة الزمالك مساء اليوم، وحصلنا على (شيك) من الشركة المتحدة بمستحقات متأخرة وسيتم صرفه فقط للاعبين الرجالة".

وشدد منصور "الفريق الذي سيسعد جماهير الزمالك سيحصل على مكافآت أكثر مما يحلم".

ووجه رسالة إلى مشجي النادي قائلا: "يمكننا التعاقد مع أي لاعب تحلم به جماهير الزمالك، اطمئن الجماهير أن الخير قادم".

وتابع "أحمد مرتضى بذل جهدا كبيرا في قطاعات الطائرة والسلة والسباحة وغيرها من الألعاب".

واختتم تصريحاته "لدي مشكلة مع محمود الخطيب الذي حزن من تحقيقي 5 بطولات لكرة القدم مقابل 3 فقط له قبل رحيلي، ولكن لا توجد لدي أي مشكلة مع مجلس إدارة الأهلي أو الجماهير أو حتى اللاعبين".