موعد مباريات الثلاثاء 5 أبريل 2022.. قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية وليفربول في أوروبا

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 09:47

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2022 مراسم قرعة منافسات ربع نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

كما تقام مباراتان من افتتاح منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمعرفة كافة مواعيد اليوم من هنا.

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تنطلق مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للدور ربع النهائي في الثالثة عصرا بتوقيت مصر.

وتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا فريق الأهلي، بينما يمثل بيراميدز والمصري، مصر في منافسات الكونفدرالية.

وتذاع القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

دوري أبطال أوروبا

تنطلق مساء اليوم منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق أتليتكو مدريد في التاسعة مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

بينما يحل ليفربول ضيفا على بنفيكا في نفس التوقيت وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال أوروبا قرعة ليفربول
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