ضياء السيد: عانينا من غيابات نادرة الحدوث في كرة القدم.. وهذا ما حدث في السنغال

تحدث ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر حول ما حدث للفريق خلال رحلة السنغال من ظروف غير طبيعية، كما تحدث عن أسباب اختيار رامي ربيعة ليلعب بشكل أساسي خلال المباراة.

وفشل منتخب مصر في الوصول إلى كأس العالم 2022 بعد الهزيمة أمام الستغال في المرحلة النهائية بركلات الترجيح.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "كيروش كان يرى بان خطة 4-3-3 هي التي تناسب الفترة الحالية لمنتخب مصر ونحن كنا ندعمه قلبا وقالبا وقد يختلف الأمر في مرحلة أخرى ويغير من طريقته".

وتابع "عانينا من الغيابات منذ أول يوم لنا في منتخب مصر وتعرض 8 لاعبين من خط الدفاع إلى الإصابة ولعبنا بالخيار التاسع وهذه أشياء نادرا ما تحدث في كرة القدم وأثرت علينا بشكل كبير".

وأضاف " خلال 6 أشهر خضنا 20 مباراة وهو رقم كبير جدا لأي منتخب، ويجب أن يكون هناك تقييم موضوعي من الناس للفترة التي قضيناها مع منتخب مصر بداية من التصنيف الدولي واللاعبين الذين أظهرناهم على الساحة والنتائج ووصولنا إلى المرحلة النهائية خلال كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم".

وأردف "لمست تقييم موضوعي من اتحاد الكرة للفترة التي قضيناها مع المنتخب وأتمنى أن يكون هناك تطوير حقيقي في الكرة المصرية سواء استمر كارلوس كيروش أو رحل".

وشدد "اختيار رامي ربيعة جاء بعد الغيابات الكثيرة التي تعرضنا لها في خط الدفاع ولكننا نظرنا إليه وإلى الكيفية التي سيفيدنا بها على المستوى الفردي والجماعي وحظنا كان سيئا بسبب تعرضه هو أيضا للإصابة ولكنه تدرب بشكل جيد ورأينا بأنه الأنسب واتخذنا القرار بمشاركته بشكل جماعي"

واستمر "كل اللاعبين كانوا رجالا واجتهدوا ونفذوا ما طلبناه منهم، ولاعب مثل عمر مرموش اليوم هو مرشح لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني خلال الشهر الماضي وأيضا هناك أحاديث عن عروض من أرسنال وتوتنام من أجله وهو من العناصر المبشرة في منتخب مصر".

وأكمل "محمد النني دائما ما يكون تحت دائرة من الضور ولكنه لاعب مهم منذ سنوات مع منتخب مصر ومن الطبيعي أن يمر بفترات جيدة وأخرى سيئة، في كأس الأمم الإفريقية لعب 6 مباريات بمستوى ثابت وكان ضمن التشكيل المثالي للبطولة ولكن من الوارد ألا يكون موفقا خلال بعض المباريات".

وشدد "كل شيء كان مرتبا له لكي يتم وضع منتخب مصر تحت الضغط في السنغال، الدخول إلى المطار كان فوضوي جدا، وإقامتنا كانت في فندق يبتعد بمسافة 60 كيلو عن الملعب وكنا نستغرق 70 دقيقة للوصول إليه ذهابا وإيابا، وأثناء توجهنا للملعب كان التأمين مكون من دراجة نارية واحدة في وسط الزحام الشديد وطريق يسمح بالسير في اتجاه واحد وطلبنا تأمين أكبر ولكن لم ينظر أحد إلى طلبنا"

وتابع "تعرضنا للقذف بالأحجار ولم نكن نعرف أي بوابة يجب علينا أن ندخل منها إلى الملعب كانوا يريدون أن نمر أمام الجماهير بالكامل وفي النهاية وصلنا إلى الملعب بشكل متأخر وطلبنا تأجيل المباراة ولكنهم رفضوا ذلك".

وأضاف "مع بداية نزولنا إلى عمليات الإحماء تعرض محم الشناوي إلى إلقاء الزجاجات عليه وأخبر حكم المباراة ولكن أخبرني بأن ذلك ليس من شأنه".

واستمر "أعضاء اتحاد الكرة لم يجدوا مكانا في المقصورة وجلسوا بجانبنا على دكة البدلاء وهذه فضيحة بأن يكون التنظيم سيء لذلك الحد ومراقب المباراة والحكم الرابع كان يجب عليهم ألا يسمحوا بجلوسهم بجوارنا لأن ذلك المكان مخصص للجهاز الفني واللاعبين فقط".

وأتم "قيمة صلاح كبيرة جدا وحديثه مع اللاعبين لم يقصد به الاعتزال الدولي ولكنه شكرهم فقط على مجهوداتهم سواء كان موجودا أو لا ولكن هو يعرف ارتباطات منتخب مصر في الفترات المقبلة وسيكون متواجد خلال تصفيات كأس الأمم الإفريقية في شهر يونيو بشكل طبيعي وما زال سيعطي الكثير لمنتخب مصر"

ومن المنتظر أن يلعب منتخب مصر لأول مرة خلال شهر يونيو المقبل في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 والتي ستقام في كوتديفوار.