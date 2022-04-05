عضو اتحاد الكرة: غالبية المجلس تميل لاستمرار كيروش.. ويجب إعادة مباراة السنغال

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 01:37

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - مصر

تحدث حلمي مشهور عضو مجلس اتحاد الكرة عن ملف شكوى مصر بخصوص أحداث مباراة المنتخب مع السنغال في عاصمة الأخيرة داكار، والتي أقيمت في التاسع والعشرين من مارس الماضي في المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم.

وقال مشهور في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "خلال تواجد وفد اتحاد الكرة في قطر لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي "فيفا" انعقدت لقاءات ثنائية مع رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإفريقي".

وأضاف "الأمر عند لجنة الانضباط وبإذن الله سيأخذون قرارا خلال أيام".

أخبار متعلقة
رمضان صبحي: بكائي بعد الإصابة لم يكن بسبب منتخب مصر.. ورسالة لـ جماهير الأهلي رمضان صبحي: مساندة الجماهير ليست كل شيء.. وهذا ردي على الهجوم في مباراة الأهلي عامر حسين: كيروش سيستمر في هذه الحالة.. وهذه حقيقة إعادة مباراة السنغال

وأوضح "من الواضح أن هناك اهتمام عالمي بهذه الجزئية. مصر دولة كبيرة وتملك نجومها مثل محمد صلاح. كل الصحف العالمية مهتمة بهذا الحدث".

وتابع مشهور "لو الاتحاد الدولي أو الاتحاد الإفريقي أهملا هذه المسألة، فأي شخص في أي ملعب سيفعل ما يحلو له، ولذلك من الواضح أنه سيكون هناك نوع من الاهتمام بهذه القضية على وجه التحديد".

وعن إمكانية إعادة المباراة ضد السنغال قال مشهور: "آمل ذلك. يجب أن تعاد المباراة على أقل تقدير".

وأضاف "لا يزال هناك تصفيات لكأس العالم ستنتهي في يونيو، من الممكن أن يأخذوا وقتهم في دراسة الموضوع أو تتضح الأمور خلال أيام".

وعن مستقبل المدرب كارلوس كيروش قال مشهور: "غالبية أعضاء مجلس اتحاد الكرة تميل لاستمرار كيروش. لديه بعض السلبيات ولكن لديه إيجابيات يمكن البناء عليها لتعديل مسار الكرة المصرية".

وعن مستقبل جهازه المعاون أوضح "القرار للمدير الفني، ولكن من واقع قراءتي للأحداث سيكون هناك تغييرات".

وكان وائل جمعة مدير المنتخب أول من أعلن رحيله عن الجهاز الفني، فيما لا تزال بقية المقاعد غير محسومة حتى الآن.

وتأهل منتخب السنغال بركلات الترجيح، بعد الفوز على مصر إيابا في داكار بنفس نتيجة فوز مصر في القاهرة 1-0.

وشهدت المباراة اعتداءات لفظية متكررة من الجماهير، بالإضافة إلى إلقاء الزجاجات داخل الملعب وتسليط أشعة الليزر على اللاعبين طوال المباراة.

منتخب مصر حلمي مشهور اتحاد الكرة كارلوس كيروش منتخب السنغال
نرشح لكم
ضياء السيد: عانينا من غيابات نادرة الحدوث في كرة القدم.. وهذا ما حدث في السنغال عامر حسين: كيروش سيستمر في هذه الحالة.. وهذه حقيقة إعادة مباراة السنغال حوار ناري - البدري: إقالتي بسبب رفض التدخل بعملي.. وزوروا عقدي مع منتخب مصر مساعد كيروش: اتحاد الكرة المصري يرغب في استمرارنا.. وسنعرف مصيرنا خلال أيام وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة الكومي: كيروش يشعر بالارتياح مع منتخب مصر.. وسيختار جهازه المعاون بالكامل إذا استمر كيروش إجازة لحين الفصل في شكوى مصر ضد السنغال الحضري: بالأرقام وكل شيء أنا الحارس الأول في تاريخ مصر.. وحقيقة خلافي مع الشناوي
أخر الأخبار
ضياء السيد: عانينا من غيابات نادرة الحدوث في كرة القدم.. وهذا ما حدث في السنغال 28 دقيقة | منتخب مصر
عضو اتحاد الكرة: غالبية المجلس تميل لاستمرار كيروش.. ويجب إعادة مباراة السنغال 52 دقيقة | منتخب مصر
رمضان صبحي: بكائي بعد الإصابة لم يكن بسبب منتخب مصر.. ورسالة لـ جماهير الأهلي ساعة | الدوري المصري
رمضان صبحي: مساندة الجماهير ليست كل شيء.. وهذا ردي على الهجوم في مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: حان الوقت لقبول الانتقادات.. هذا الأداء لم يكن جيدا ساعة | الدوري الإنجليزي
عامر حسين: كيروش سيستمر في هذه الحالة.. وهذه حقيقة إعادة مباراة السنغال ساعة | منتخب مصر
كرة طائرة - 100 فوز على التوالي.. فوز سيدات الأهلي على الصيد في أول مباريات نهائي الكأس ساعة | رياضات أخرى
كرة سلة - إقبال كثيف على شراء تذاكر مباريات الزمالك في بطولة إفريقيا "BAL" 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع