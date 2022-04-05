عضو اتحاد الكرة: غالبية المجلس تميل لاستمرار كيروش.. ويجب إعادة مباراة السنغال

تحدث حلمي مشهور عضو مجلس اتحاد الكرة عن ملف شكوى مصر بخصوص أحداث مباراة المنتخب مع السنغال في عاصمة الأخيرة داكار، والتي أقيمت في التاسع والعشرين من مارس الماضي في المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم.

وقال مشهور في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "خلال تواجد وفد اتحاد الكرة في قطر لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي "فيفا" انعقدت لقاءات ثنائية مع رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإفريقي".

وأضاف "الأمر عند لجنة الانضباط وبإذن الله سيأخذون قرارا خلال أيام".

وأوضح "من الواضح أن هناك اهتمام عالمي بهذه الجزئية. مصر دولة كبيرة وتملك نجومها مثل محمد صلاح. كل الصحف العالمية مهتمة بهذا الحدث".

وتابع مشهور "لو الاتحاد الدولي أو الاتحاد الإفريقي أهملا هذه المسألة، فأي شخص في أي ملعب سيفعل ما يحلو له، ولذلك من الواضح أنه سيكون هناك نوع من الاهتمام بهذه القضية على وجه التحديد".

وعن إمكانية إعادة المباراة ضد السنغال قال مشهور: "آمل ذلك. يجب أن تعاد المباراة على أقل تقدير".

وأضاف "لا يزال هناك تصفيات لكأس العالم ستنتهي في يونيو، من الممكن أن يأخذوا وقتهم في دراسة الموضوع أو تتضح الأمور خلال أيام".

وعن مستقبل المدرب كارلوس كيروش قال مشهور: "غالبية أعضاء مجلس اتحاد الكرة تميل لاستمرار كيروش. لديه بعض السلبيات ولكن لديه إيجابيات يمكن البناء عليها لتعديل مسار الكرة المصرية".

وعن مستقبل جهازه المعاون أوضح "القرار للمدير الفني، ولكن من واقع قراءتي للأحداث سيكون هناك تغييرات".

وكان وائل جمعة مدير المنتخب أول من أعلن رحيله عن الجهاز الفني، فيما لا تزال بقية المقاعد غير محسومة حتى الآن.

وتأهل منتخب السنغال بركلات الترجيح، بعد الفوز على مصر إيابا في داكار بنفس نتيجة فوز مصر في القاهرة 1-0.

وشهدت المباراة اعتداءات لفظية متكررة من الجماهير، بالإضافة إلى إلقاء الزجاجات داخل الملعب وتسليط أشعة الليزر على اللاعبين طوال المباراة.