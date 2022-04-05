رمضان صبحي: بكائي بعد الإصابة لم يكن بسبب منتخب مصر.. ورسالة لـ جماهير الأهلي

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 01:14

كتب : FilGoal

بيراميدز - رمضان صبحي

أوضح رمضان صبحي لاعب بيراميدز سبب بكائه بعد التعرض للإصابة أمام الصفاقسي التونسي في الكونفدرالية، ووجه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي.

وغاب رمضان صبحي عن التواجد مع منتخب مصر في المباراتين الحاسمتين أمام السنغال بسبب الإصابة.

وقال رمضان صبحي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "تمنيت التواجد في صفوف منتخب مصر أمام السنغال ولكن الإصابة منعتني من ذلك، لو كان باستطاعتي اللعب لتواجدت ولكنني لم أكن سليما بنسبة 100%".

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وأضاف "لا أحزن عندما لا يتحدث الناس بخصوص غيابي عن منتخب مصر، أحاول تقديم أفضل ما لدي للتواجد دائما وهو ما حدث في الفترة الأخيرة لولا الإصابة".

وواصل عن البكاء بعد الإصابة "كنت أبكي بعد الإصابة بسبب التخوف من كوني مصابا بالرباط الصليبي ولكنها كانت أخف من ذلك، كنت خائفا على نفسي فيجب ان أكون سليما لألعب مع المنتخب".

وأضاف عن مقولة "زعلان عليه مش زعلان منه" "لم أفهم لماذا قال الخطيب ذلك، إنه أسطورة كبيرة أكن له كل الاحترام والتقدير وأتمنى له التوفيق ودوام الصحة".

وتابع عن طاهر محمد طاهر "تجمعنا علاقة جيدة في المنتخب الأولمبي وصداقتنا مستمرة وكنا من ضمن مجموعة واحدة في المنتخب".

وأتم برسالة إلى جماهير الأهلي "أتمنى لهم التوفيق، وجودهم يضيف الحماس ويساعد فريقهم وهذا هو الهدف من وجود الجماهير. لا يمكنني قول أي شيء آخر".

وشارك رمضان صبحي في 18 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع أربعة آخرين.

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