رمضان صبحي: مساندة الجماهير ليست كل شيء.. وهذا ردي على الهجوم في مباراة الأهلي

شدد رمضان صبحي لاعب بيراميدز على أن مساندة الجماهير ليست كل شيء وأنه يجب أن يقدم اللاعب كل ما عليه ليحافظ على هذه المساندة.

وقال رمضان صبحي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "مساندة الجمهور أمر رائع ولكن يجب أن تقدم كل ما لديك في الملعب، لو كانت كل الجماهير خلفك واستمر مستواك سيئا فلن يستمرون في دعمك".

وواصل "الجماهير انقلبت ضدي بعد الرحيل عن الأهلي ولكن لا أشعر أنه كره منهم مهما فعلوا".

واستكمل "لم ألاحظ أي شيء مما حدث خلال مباراة الأهلي، أصدقائي أخبروني به بعد ذلك وتبادلنا المزاح".

وعن طلب العودة لـ الأهلي، قال: "غير صحيح، ملتزم بتعاقدي مع نادي بيراميدز وهدفي النجاح ضمن هذه المنظومة".

وأجاب عن سؤال هل باع تاريخي من أجل المال "لم أفعل أي شيء في مسيرتي مقارنة بالأساطير المتواجدة في الأهلي. شاهدت مشروعا في بيراميدز ومنظومة ترغب في النجاح وقررت الانضمام لهم وغير نادم على الرحيل".

وعن الحديث بخصوص حاجة الزمالك لرمضان وحاجة اللاعب للنادي "لم أتحدث مع أي مسئول في الزمالك، لا أعلم لماذا يقال ذلك. أنا في كامل تركيزي مع بيراميدز".

وأردف "كل قراراتي التي أتخذها تكون من داخل تفكيري الخاص دون أي تدخل من أحد".

واستكمل "لو الأهلي يواجه الزمالك من سأشجع؟ سأشجع بيراميدز، أنا على قوة ناد الآن وهذا عملي. سأتمنى التعادل إذا كان هذا في مصلحة بيراميدز. لو لعبا في إفريقيا سأشجعهما ولكن ليس في الدوري، يجب أن أفكر في مصلحة فريقي".

وأتم "عبد الله السعيد اعتزل دوليا لشعوره بأن هذا هو الوقت المناسب وليس بسبب الهجوم عليه، لم يلعب إلا مباراتين في بطولة إفريقيا وحققنا الفوز فيهما".

وشارك رمضان صبحي في 18 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع أربعة آخرين.