عامر حسين: كيروش سيستمر في هذه الحالة.. وهذه حقيقة إعادة مباراة السنغال

تحدث عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية ورئيس لجنة المسابقات عن مستجدات مستقبل البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر.

وقال عامر حسين في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "انعقدت جلسة بالأمس بين كيروش وجمال علام رئيس الاتحاد ومحمد بركات (عضو الاتحاد) ناقشوا خلالها كل الأمور التي قابلته وأسباب عدم التأهل إلى كأس العالم".

وأضاف "تم مناقشة السلبيات وخطة المستقبل وأفكاره للفترة المقبلة مع المنتخب، وكل ذلك سيعرض علينا في اجتماع الأحد القادم".

وعن استمرار كيروش من عدمه قال: "إن لم يكن هناك الأفضل منه يجب أن يستمر. الرجل قضى 6 أشهر وهذه فترة قليلة في كرة القدم، بالتالي إن لم نجد الأفضل منه وكان كلامه مناسبا ومقنعا لنا ولديه رؤية واضحة للفترة المقبلة يجب أن يستمر".

وأوضح "أمامنا بطولة كأس أمم إفريقيا في يونيو 2023 ونريد أن نبدأ مبكرا، لا يجب أن نقيل المدرب ونعين آخر بعد كل هزيمة، ولكن يجب أن تكون الأمور واضحة بالنسبة له على عكس الفترة الأولى التي لم نكن متواجدين بها".

وتابع عامر حسين "نتحدث عن ذلك الآن من البداية، لا نقبل اللعب لأجل التأهل إلى كأس العالم فقط، بل نريد منتخبا قويا وقادرا على لعب كرة القدم. نريد معرفة رؤيته بشأن اللاعبين الذين يفكر بهم لبناء الفريق، ولكن بناء الفريق لا يعني عدم تحقيق النتائج. نحن لا نريد الخسارة المشرفة، بل نريد فريقا يفوز ويسجل ويلعب كرة قدم".

وواصل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة "تستريح الجماهير لرؤية الفريق يلعب كرة قدم جيدة حتى وإن لم يكن موفقا، مثل جيل 2006 و2008 و2010، صحيح أننا فزنا ببطولات كأس الأمم الثلاث ولكننا لم نتأهل إلى كأس العالم".

وعن شروط كيروش قال حسين: "هذه الجلسة عقدت بالأمس ومسألة الشروط ترجع لأسبوع مضى. كل ما جرى فيها اليوم سيعرض في اجتماع اتحاد الكرة يوم الأحد".

أما عن إمكانية إعادة مباراة السنغال أوضح عامر حسين "لا يمكنني خداع الناس، فأنا كرئيس لجنة المسابقات لمدة طويلة وشخص يعرف اللوائح جيدا أعلم أنه من الصعب للغاية إعادة أي مباراة. ما يحدث أننا نأخذ موقفا مع جهات مختلفة وصولا إلى المحكمة الرياضية لإثبات الحالة ومنع تكرار هذه الأحداث معنا".

واختتم "يجب أن يعرف الكل أننا نحافظ على حقنا، ولكن مسألة إعادة المباراة صعبة للغاية".