كرة طائرة - 100 فوز على التوالي.. فوز سيدات الأهلي على الصيد في أول مباريات نهائي الكأس

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 00:37

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي - كرة طائرة - قرطاج

حقق فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي لـ السيدات الفوز الأول في سلسلة نهائي كأس مصر على الصيد.

وفاز الأهلي بثلاثة أشواط دون رد جاءت نتيجتها 25-14، و26-24 و25-14.

الفوز هو الـ100 على التوالي لسيدات الأهلي للكرة الطائرة في جميع المسابقات.

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وتعود آخر خسارة لفريق الطائرة في الأهلي إلى فبراير 2019 أمام الصفاقسي التونسي في نهائي البطولة العربية.

وتقام غدا المباراة الثانية في السلسلة، وحال فوز الأهلي بها سيتوج بلقب الكأس.

وتأهل الأهلي إلى نهائي الكأس بعد الفوز على سبورتنج، بينما تخطى الصيد نظيره الشمس.

الأهلي الكرة الطائرة طائرة الأهلي للسيدات
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