كرة طائرة - 100 فوز على التوالي.. فوز سيدات الأهلي على الصيد في أول مباريات نهائي الكأس

حقق فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي لـ السيدات الفوز الأول في سلسلة نهائي كأس مصر على الصيد.

وفاز الأهلي بثلاثة أشواط دون رد جاءت نتيجتها 25-14، و26-24 و25-14.

الفوز هو الـ100 على التوالي لسيدات الأهلي للكرة الطائرة في جميع المسابقات.

100 فوز على على التوالي 🔝 سيدات الأهلي لـ الكرة الطائرة يحققن الفوز على الصيد بثلاثة أشواط دون رد في أول مباريات سلسلة نهائي كأس مصر 🏐 آخر خسارة للفريق كانت في فبراير 2019 في نهائي البطولة العربية أمام الصفاقسي 🔴 pic.twitter.com/DUSdrGhzsS — FilGoal (@FilGoal) April 4, 2022

وتعود آخر خسارة لفريق الطائرة في الأهلي إلى فبراير 2019 أمام الصفاقسي التونسي في نهائي البطولة العربية.

وتقام غدا المباراة الثانية في السلسلة، وحال فوز الأهلي بها سيتوج بلقب الكأس.

وتأهل الأهلي إلى نهائي الكأس بعد الفوز على سبورتنج، بينما تخطى الصيد نظيره الشمس.