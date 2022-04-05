كرة سلة - إقبال كثيف على شراء تذاكر مباريات الزمالك في بطولة إفريقيا "BAL"

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 00:20

كتب : FilGoal

أنس أسامة - الزمالك كرة السلة

شهدت الأيام الماضية اقبال كثيف من جانب جماهير نادي الزمالك على شراء تذاكر بطولة الأندية الإفريقية لكرة السلة "BAL" المقامة في مصر من 9 لـ 19 أبريل في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من شهر أكتوبر.

وتستضيف صالة حسن مصطفى مواجهات بطولة BAL التي تقام لأول مرة في مصر للأندية الأبطال والتي يشارك فيها نادي الزمالك بصفته بطل الدوري وحامل اللقب.

وتشهد البطولة مشاركة عدد من لاعبي كرة السلة الذين سبق لهم اللعب في NBA وأعلى مستويات كرة السلة في العالم.

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وطرحت اللجنة المنظمة للبطولة بالتعاون مع شركة تذكرتي تذاكر المسابقة والتي تنطلق يوم السبت القادم بعدد من الفئات والتي تبدأ من سعر 70 جنيه لليوم الواحد والذي يقام فيه مباراتين.

وجاءت تذاكر فئة المشجعين بـ 70 جنيهًا، بينما الفئة الأعلى "مقاعد عامة" بـ 90 جنيهًا، فيما خصصت اللجنة المنظمة مقاعد مميزة بقيمة 380 جنيهًا مع الحصول على كوبون دخول الخيمة الرمضانية، بينما ستكون مقاعد الـ VIP والموجودة في أرض الملعب بقيمة 600 جنيهًا مع السماح لحاملها بدخول قاعة الـ VIP الرمضانية.

فيما خصصت اللجنة المنظمة إمكانية شراء تذاكر مجمعة لحضور مباريات الزمالك الخمسة فقط في البطولة، حيث تبلغ قيمة التذكرة المجمعة فئة المشجعين بـ 300 جنيهًا، بينما المقاعد العامة تبلغ قيمة التذكرة المجمعة 400 جنيهًا، فيما ستكون المقاعد المتميزة بـ 1800 جنيهًا، ومقاعد الـ VIP بقيمة 2500 جنيهًا.

وسيبدأ الزمالك مشواره في البطولة بمواجهة فريق كوبرا سبورت بطل جنوب السودان يوم السبت الموافق 9 أبريل في تمام الساعة 8 مساءً، بينما سيواجه يوم الثلاثاء فريق كيب تاون بطل جنوب افريقيا في الساعة 11 مساءً، بينما يواجه يوم الجمعة الموافق 15 أبريل فريق بترو لواندا الأنجولي الساعة 11 مساءً، ثم يوم السبت سيواجه الزمالك فريق إسبوار فوكاش بطل الكونغو الساعة 11 مساءً وتكون آخر المواجهات يوم 19 أبريل الموافق الثلاثاء أمام فاب بطل الكاميرون الساعة 11 مساءً.

فيما أطلقت اللجنة المنظمة تذاكر مجمعة لحضور أكبر عدد من المباريات بأسعار مخفضة، حيث تكون قيمة تذكرة فئة المقاعد العامة بـ 80 جنيهًا بدلًا من 90 في حالة الحصول على أكثر من 20 تذكرة، بينما ستكون قيمة التذكرة الواحدة 70 جنيهًا بدلًا من 90 في حالة الحصول على أكثر من 50 تذكرة.

يمكنكم شراء التذاكر من خلال الرابط التالي.. شراء تذاكر بطولة إفريقيا

الزمالك بطولة إفريقيا لكرة السلة
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