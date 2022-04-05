بنزيمة: صيام رمضان جزء من ديني ويشعرني بالرضا.. ولا يؤثر على تدريباتي

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 00:09

كتب : FilGoal

كريم بنزيما - فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

مثل ملايين المسلمين حول العالم، بدأ كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد صيام رمضان قبل أيام قليلة، لمدة شهر تقريبا لن يأكل ولن يشرب مهاجم ريال مدريد من شروق الشمس حتى غروبها.

وأجرى كريم بنزيمة حوارا مع مجلة "Esquire" الأمريكية تحدث فيه عن عدة أمور لعل أبرز صيام رمضان كل عام وموعد اعتزاله.

وقال بنزيمة عن تأثير شهر رمضان عليه بدنيا: "ليس له أي تأثير، رمضان جزء من حياتي وديني يجعل رمضان واجبا. بالنسبة لي، إنه مهم جدا وأنا أشعر بالرضا عندما أصوم".

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وأضاف عن فرق موعد اعتزاله "كرة القدم هي شغفي، أنني أحب كرة القدم، وما زلت أستمتع وأنا ألعب، اليوم الذي كرة القدم فيه لم يعد شغفي، سأتوقف".

وواصل عن العودة للتواجد مع منتخب فرنسا "إنه فخر حقيقي بالنسبة لي وأنا سعيد، هناك تكيف جيد، والمستوى مرتفع للغاية وهذا كل ما في الأمر، الآن أريد أن أفوز بكأس مع منتخب فرنسا".

وأتم عن التواجد في قائمة الديوك لكأس العالم "في الوقت الحالي لا أعرف ما إذا كان سيتم اختياري ولكن على أي حال، فإن خوض هذه البطولة سيكون حلمًا بالنسبة لي".

وبعد خمس سنوات ونصف من الغياب، عاد بنزيمة للظهور بقميص منتخب فرنسا في منافسات يورو 2020 التي أجريت الصيف الماضي.

وكان منتخب فرنسا ودع البطولة من الدور الـ16 بعد الخسارة على يد منتخب سويسرا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2022 المقامة في قطر الديوك في المجموعة الرابعة برفقة تونس والدنمارك بالإضافة إلى الفائز من الملحق الآسيوي.

وشارك بنزيمة مع منتخب فرنسا خلال مسيرته التي بدأت منذ 2007 في 94 مباراة سجل خلالها 36 هدفا وصنع 20 آخرين.

ويعيش بنزيمة واحدا من أفضل مواسمه مع الملكي، ويتصدر ترتيب الهدافين برصيد 34 هدفا في 35 مباراة في جميع المسابقات.

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