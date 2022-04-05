الفيحاء يقصي الاتحاد ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين

تغلب الفيحاء على الاتحاد السعودي بهدف دون رد في نصف نهائي كأس الحرمين الشريفين.

ولعب الاتحاد في غياب مدافعه المصري أحمد حجازي، وذلك بداعي الإصابة منذ كأس أمم إفريقيا.

وسجل محمد أبو سبعان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36.

بذلك يودع اتحاد جدة البطولة، ويتأهل الفيحاء لمواجهة الهلال في النهائي.

وكان الهلال قد تغلب على الشباب أمس بهدفين مقابل هدف وحيد في الوقت الإضافي.