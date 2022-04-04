رسالة دعم من بيولي إلى ميهايلوفيتش: سنواجهك على الخط قريبا

أرسل ستيفانو بيولي مدرب ميلان رسالة دعم إلى سينيسا ميهايلوفيتش مدرب ميلان السابق وبولونيا حاليا بعد إعلانه إصابته بمرض سرطان الدم.

وتعادل ميلان مع بولونيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

وقال بيولي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت قبل المباراة: "بالطبع كنت أتمنى أن أقابل ميهايلوفيتش على أرض الملعب اليوم ولكنه أظهر بالفعل قوتخ وقدرته على محاربة ذلك المرض، لذلك أنا متأكد من أننا سنواجهه وهو يقف على خط التماس مرة أخرى قريبا".

وأرسل ميلان رسالة عبر شاشة الملعب قبل انطلاق مباراته أمام بولونيا لتشجيع المدرب قائلة "تشجع سينيسا، عائلة ميلان معك".

ميهايلوفيتش كان قد أصيب بسرطان الدم من قبل في عام 2019 ولكنه قد شفي منه بالكامل قبل أن يعود إليه خلال الأسابيع الماضية.

وسبق لميهايلوفيتش تولي مسؤولية القيادة الفنية لميلان قبل تولي بيولي تدريب الفريق.