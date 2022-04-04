تريزيجيه لاعب الشهر في باشاك شهير
الإثنين، 04 أبريل 2022 - 23:23
كتب : FilGoal
فاز محمود حسن تريزيجيه بجائزة لاعب شهر فبراير في فريقه التركي باشاكشهير.
وجاء اختيار تريزيجيه بتصويت الجماهير بعد المستوى المميز الذي قدمه منذ انضمامه للفريق.
وتسلم تريزيجيه الجائزة اليوم قبل مباراة مالاتيا سبور والتي صنع فيها هدف المباراة الوحيد لـ زميله دانييل اليكسيتش في الدقيقة 26.
وشارك تريزيجيه في 3 مباريات خلال شهر فبراير الماضي، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفا واحدا.
ويلعب تريزيجيه معارا مع باشاك شهير من أستون فيلا حتى نهاية الموسم.
ولعب تريزيجيه 6 مباريات بقميص باشاك شهير هذا الموسم سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفين.
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تريزيجيه لاعب الشهر في باشاك شهير 18 دقيقة | المحترفون