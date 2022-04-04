الكشف عن موعد عودة صلاح محسن إلى تدريبات الأهلي

يواصل صلاح محسن مهاجم الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم -الإثنين- على ملعب التتش في مقر النادي بالجزيرة.

ومن جانبه قال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن صلاح محسن يؤدي حاليا المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد جراحة مشطية القدم.

وأضاف "حالة اللاعب تبدو مطمئنة للغاية من خلال استجابته للبرنامج التدريبي دون شكوى طبية".

وأوضح أبو عبلة أن صلاح محسن سوف ينتظم في التدريبات الجماعية تدريجيا مطلع الأسبوع المقبل.

وتابع "اللاعب سيجري أشعة رنين قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للتأكد من سلامته".

وينهي صلاح محسن خلال الأيام القادمة المرحلة الأخيرة من التأهيل والتدريب المنفرد، بعد إجراء جراحة تثبيت مشطية القدم التي خضع لها.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي WE السلام.