الكشف عن موعد عودة صلاح محسن إلى تدريبات الأهلي

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 23:14

كتب : حسام نور الدين

إصابة صلاح محسن - الأهلي × الجونة

يواصل صلاح محسن مهاجم الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم -الإثنين- على ملعب التتش في مقر النادي بالجزيرة.

ومن جانبه قال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن صلاح محسن يؤدي حاليا المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد جراحة مشطية القدم.

وأضاف "حالة اللاعب تبدو مطمئنة للغاية من خلال استجابته للبرنامج التدريبي دون شكوى طبية".

أخبار متعلقة
بتواجد عواد وثنائي الأهلي.. كاف يعلن فريق الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا سفر عمار حمدي إلى قطر.. وفحوصات جديدة غدا مران الأهلي - هاني يواصل التأهيل.. وتدريبات مكثفة للحراس

وأوضح أبو عبلة أن صلاح محسن سوف ينتظم في التدريبات الجماعية تدريجيا مطلع الأسبوع المقبل.

وتابع "اللاعب سيجري أشعة رنين قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للتأكد من سلامته".

وينهي صلاح محسن خلال الأيام القادمة المرحلة الأخيرة من التأهيل والتدريب المنفرد، بعد إجراء جراحة تثبيت مشطية القدم التي خضع لها.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي WE السلام.

صلاح محسن الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
رمضان صبحي: بكائي بعد الإصابة لم يكن بسبب منتخب مصر.. ورسالة لـ جماهير الأهلي رمضان صبحي: مساندة الجماهير ليست كل شيء.. وهذا ردي على الهجوم في مباراة الأهلي سفر عمار حمدي إلى قطر.. وفحوصات جديدة غدا مران الأهلي - هاني يواصل التأهيل.. وتدريبات مكثفة للحراس مباراة غيرت مسيرتي - حسن موسى.. "العريس" الذي أضاع على صبحي فرصة رقم قياسي مران الزمالك - مشاركة شيكابالا والونش.. وفقرات تدريبية فنية قبل مواجهة بيراميدز الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع الاتحاد.. القنوات الناقلة والمعلق مصدر من كاف لـ في الجول: الاستقرار على ملعب نهائي الأبطال والكونفدرالية قبل دور الثمانية
أخر الأخبار
عضو اتحاد الكرة: غالبية المجلس تميل لاستمرار كيروش.. ويجب إعادة مباراة السنغال 16 دقيقة | منتخب مصر
رمضان صبحي: بكائي بعد الإصابة لم يكن بسبب منتخب مصر.. ورسالة لـ جماهير الأهلي 39 دقيقة | الدوري المصري
رمضان صبحي: مساندة الجماهير ليست كل شيء.. وهذا ردي على الهجوم في مباراة الأهلي 58 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: حان الوقت لقبول الانتقادات.. هذا الأداء لم يكن جيدا ساعة | الدوري الإنجليزي
عامر حسين: كيروش سيستمر في هذه الحالة.. وهذه حقيقة إعادة مباراة السنغال ساعة | منتخب مصر
كرة طائرة - 100 فوز على التوالي.. فوز سيدات الأهلي على الصيد في أول مباريات نهائي الكأس ساعة | رياضات أخرى
كرة سلة - إقبال كثيف على شراء تذاكر مباريات الزمالك في بطولة إفريقيا "BAL" ساعة | رياضات أخرى
بنزيمة: صيام رمضان جزء من ديني ويشعرني بالرضا.. ولا يؤثر على تدريباتي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع