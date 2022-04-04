سفر عمار حمدي إلى قطر.. وفحوصات جديدة غدا

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 23:05

كتب : حسام نور الدين

عمار حمدي مع الأهلي أمام المقاولون العرب

سافر عمار حمدي لاعب وسط الأهلي إلى قطر صباح اليوم -الإثنين- لاستكمال المرحلة الأولى من التأهيل بأكاديمية سبيتار في الدوحة.

ومن جانبه قال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن عمار سوف يخضع لفحوصات طبية وقياسات مختلفة غدًا، تحت إشراف الطاقم الطبي الذي يشرف على تأهيله.

وأضاف أبو عبلة "القياسات والفحوصات التي يجريها اللاعب سوف تحدد مدة بقائه في الدوحة والبرنامج الذي يبدأ فيه".

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وكان عمار قد أجرى جراحة الرباط الصليبي في النمسا بعد إصابته في معسكر الفريق بكأس العالم للأندية في الإمارات.

واحتل الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تغلب على مونتيري المكسيكي ثم خسر أمام بالميراس البرازيلي في نصف النهائي، ليفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة البرونزية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي WE السلام.

عمار حمدي الأهلي الدوري المصري
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