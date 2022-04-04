مران الأهلي - هاني يواصل التأهيل.. وتدريبات مكثفة للحراس

واصل الأهلي تدريباته بدون راحة على ملعب التتش في مقر النادي بالجزيرة مساء اليوم -الإثنين- وذلك عقب الفوز على الهلال السوداني أمس -الأحد- بهدف دون رد.

جاء ذلك في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واجتمع المدير الفني بيتسو موسيماني مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للحديث عن المرحلة المهمة المقبلة.

وخاض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية متنوعة بالكرة في بداية المران الجماعي للفريق، تحت إشراف موسيماني.

فيما خاض الحراس الثلاثة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات بدنية وفنية مكثفة بالكرة، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

على الناحية الأخرى واصل محمد هاني ظهير الفريق عملية تأهيله، حيث اكتفى بالجري حول الملعب وجانب من التدريبات البدنية والتأهيل بشكل منفرد، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق مساء اليوم.

ومن جانبه قال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن هاني يواصل تدريباته للتخلص من إجهاد العضلة الضامة.

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب سوف يجري أشعة ويخضع لاختبار طبي عقب مباراة الاتحاد التي تقام الأربعاء المقبل، وذلك لتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل على ملعب "الأهلي WE السلام"