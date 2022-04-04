في ليلة دعم ميهايلوفيتش.. ميلان يتعادل سلبيا مع بولونيا

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 22:50

كتب : FilGoal

ميلان بولونيا

تعادل ميلان مع ضيفه بولونيا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإيطالي.

النتيجة تركت ميلان على الصدارة وحيدا بـ67 نقطة، بفارق نقطة عن نابولي الثاني، بينما يحتل بولونيا المركز الثاني عشر بـ34 نقطة.

وبدأ ميلان المباراة بإعلان دعمه لمدربه السابق سينيسا ميهايلوفيتش الذي يواجه مرض سرطان الدم "لوكيميا" للمرة الثانية، بعد إعلان إصابته به للمرة الأولى في 2019 ثم تعافيه.

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وتولى مياهيلوفيتش قيادة الروسونيري بين عامي 2015 و2016.

جدل مبكر

البداية أتت في الدقيقة 6 بتسديدة من ميشيل أبيشر يسدد تصدى لها مايك مينيان بسهولة، وفي الدقيقة 16 حاول رافاييل لياو بكرة علت العارضة.

عاود أبيشر المحاولة في الدقيقة 22 ليواجه قفاز مينيان للمرة الثانية، بينما جاري ميديل الكرة بيده داخل المنطقة ولكن الحكم قرر عدم احتساب ركلة جزاء وسط اعتراضات ميلان.

أطلق موسى بارو تسديدة قوية في الدقيقة 26 ولكن حارس ميلان واصل التصدي، بينما رد لياو في الدقيقة 32 بتسديدة اصطدمت بالدفاع.

وكاد ميلان أن يقتنص التقدم عن طريق أوليفييه جيرو في الدقيقتين 42 و45 بالرأس، ولكن الحارس لوكاس سكوروبسكي كان بالمرصاد في المرتين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تبديل اضطراري

واصل لياو محاولاته في الدقيقة 47 ولكن سكوروبسكي واصل التصدي، بينما اضطر موسى بارو لمغادرة الملعب في الدقيقة 60 بداعي الإصابة، ليحل ريكاردو أورسوليني بدلا منه.

وصنع لياو فرصة هدف لصالح دافيدي كالابريا في الدقيقة 61 ولكن مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 68 صنع لياو فرصة أخرى إلى أنتي ريبيتش الذي سدد فوق العارضة، بينما حاول الجزائري إسماعيل بن ناصر من خارج المنطقة في الدقيقة 70، ولكن الحارس تصدى.

تحركات بيولي

دفع ستيفانو بيولي بالثنائي زلاتان إبراهيموفيتش وفرانك كيسي بدلا من بن ناصر وجيرو في الدقيقة 71، بينما أتى على الناحية الأخرى دينسي كاسيوس وروبرتو سوريانو بدلا من آرون هيكي المصاب وماتياس سفانبرج.

واصل لياو محاولاته بكرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 72، بينما أتى أليساندرو فلورنزي بدلا من كالابريا في الدقيقة 75.

على الناحية الأخرى واصلت الإصابات إيذاء بولونيا بخروج جاري ميديل ونزول كيفن بونيفازي، بينما ترك ميتشيل دايكس موقعه لصالح إبراهيما مباي في الدقيقة 82.

كثف ميلان محاولاته برأسية من فيكايو توموري مرت فوق العارضة في الدقيقة 86، ثم رأسية من إبراهيموفيتش لاقت المصير ذاته في الدقيقة 92، وأخيرا كاد ريبيتش أن يقتنص الفوز في الدقيقة 95 لولا تصدي سكوروبسكي.

النتيجة تركت ميلان على الصدارة وحيدا بـ67 نقطة، بفارق نقطة عن نابولي الثاني، بينما يحتل بولونيا المركز الثاني عشر بـ34 نقطة.

ميلان بولونيا الدوري الإيطالي
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