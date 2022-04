في ليلة دعم ميهايلوفيتش.. ميلان يتعادل سلبيا مع بولونيا

تعادل ميلان مع ضيفه بولونيا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإيطالي.

النتيجة تركت ميلان على الصدارة وحيدا بـ67 نقطة، بفارق نقطة عن نابولي الثاني، بينما يحتل بولونيا المركز الثاني عشر بـ34 نقطة.

وبدأ ميلان المباراة بإعلان دعمه لمدربه السابق سينيسا ميهايلوفيتش الذي يواجه مرض سرطان الدم "لوكيميا" للمرة الثانية، بعد إعلان إصابته به للمرة الأولى في 2019 ثم تعافيه.

وتولى مياهيلوفيتش قيادة الروسونيري بين عامي 2015 و2016.

Forza, Mihajlović! The Rossoneri family stands with you 👊 pic.twitter.com/5Au7KGG1wv