مرتضى منصور لـ فريق السلة: مكافأة لا تحلمون بها إذا فزتم ببطولة إفريقيا
الإثنين، 04 أبريل 2022 - 22:41
كتب : FilGoal
حث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فريق كرة السلة في النادي على الفوز بلقب بطولة إفريقيا.
ويلعب الزمالك بطولة إفريقيا خلال الفترة من 9 إلى 19 إبريل الجاري.
وقال مرتضى منصور في اجتماعه مع فريق كرة السلة بنادي الزمالك قبل بطولة إفريقيا: "لديكم مدرب ممتاز و4 محترفين، اللاعبون المحليون لا يقلون في المستوى عن المحترفين".
وأضاف "أنت حامل لقب بطولة إفريقيا الآن. أمامكم فرصة لإسعاد جماهيركم للسنة الثانية على التوالي".
وتابع "لا يوجد أي فريق في إفريقيا أفضل منكم".
وواصل "سيكون هناك مكافأة لا تحلمون بها إذا فزتم بلقب بطولة إفريقيا، لا ينقصكم شيء إلا التركيز ثم توفيق الله".
ويدافع الزمالك عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي.
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