استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات عمرو فهيم.. عبد الله السعيد في القائمة

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

وشارك عمرو فهيم نجم مصر والإسماعيلي والزمالك وإنبي وأسوان السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختيارات عمرو فهيم بالترتيب:

1- محمود الخطيب

2- حسن شحاتة

3- محمد أبو تريكة

4-محمد صلاح

5- عبد الله السعيد

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.