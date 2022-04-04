دي ليخت: بالغت في احترامي لـ رونالدو وبوفون عند مجيئي يوفنتوس

اعترف ماتياس دي ليخت لاعب نادي يوفنتوس بالوقت العصيب الذي عاشه خلال بداياته مع الفريق.

وانضم دي ليخت لصفوف يوفنتوس في صيف 2019 قادما من أياكس أمستردام مقابل 70 مليون يورو.

وقال دي ليخت لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "في البداية، كان الأمر صعبا لأنني فتى محترم للغاية، ربما بالغت في احترامي لكريستيانو رونالدو وبوفون، باعتبارهما من أساطير كرة القدم".

وأضاف "كان على أن أفهم أننا جميعا نمثل جزءا من نفس الفريق، بعد ذلك نصبح زملاء، أو حتى أصدقاء".

وتطرق للحديث عن صعوبة المباريات في إيطاليا، إذ قال: "هنا كل المباريات صعبة، في أياكس، عندما تغلبنا على الفريق صاحب المركز الخامس عشر بأقل من 2-0، شعرت بخيبة أمل الجماهير، في العام الأول لي هنا، فوجئت أنه عندما فزنا 1-0 على متذيل الجدول، الجميع كانوا سعداء، قلت نعم، لقد فزنا، لكن كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف، لكن لا، كانوا سعداء، لأن مستوى جميع فرق الجدول مميز للغاية".

وشارك المدافع الهولندي مع يوفنتوس خلال الموسم الحالي في 35 مباراة سجل خلالها هدفين.

ولا يعيش يوفنتوس أفضل مواسمه، إذ يقبع في المركز الرابع مبتعدا عن إنتر صاحب المركز الثالث بفارق 4 نقاط وعن المتصدر ميلان بـ 8 نقاط.

وسقط يوفنتوس أمس الأحد أمام إنتر في قمة الأسبوع الـ31 من الدوري الإيطالي بنتيجة 1-0 بركلة جزاء سددها هاكان تشالهان أوغلو.

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