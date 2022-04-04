مباراة غيرت مسيرتي - حسن موسى.. "العريس" الذي أضاع على صبحي فرصة رقم قياسي

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

البداية ستكون مع حسن موسى مهاجم القناة وطلائع الجيش السابق ومباراة الإسماعيلي في الدوري المصري موسم 2001-2002.

وكل ما يلي على لسان حسن موسى نجم القناة آنذاك لـ FilGoal.com.

"واجهنا الإسماعيلي في موسم 2001-2002 بعدما حافظ محمد صبحي على نظافة شباكه في 10 مباريات متتالية.

جماهير الإسماعيلي حملت لافتات احتفالا بالحارس واقترابه من تخطي رقم إكرامي الشحات بعد عدد معين من الدقائق.

في الدقيقة 25 أرسل العجوز كرة عرضية سجلتها في الشباك برأسية وحرمت صبحي من الرقم القياسي.

بل وتعرض للإصابة أثناء محاولته التصدي للكرة بارتطامه في القائم.

في ذلك الوقت وصفتني الصحف ب "العريس" وأصبح الجميع يضع أنظاره علىّ.

في شوارع الإسماعيلية الجماهير تهتف باسمي بالرغم من انتصار الإسماعيلي بالمباراة بنتيجة 3-1 ولكن الجماهير حزنت على حارس فريقهم الذي تعرض للإصابة.

الإسماعيلي كان قريبا من التعاقد معي، فبعد هذا اللقاء وتسجيلي هدفا واجهنا الزمالك وسجلت هدفا في مرمى الزمالك وأهدرت ركلة جزاء وكنت أرتدي القميص رقم 14، وسجل حازم إمام هدفا للزمالك وأهدر ركلة جزاء فتمت مقارنتي بنجم كبير مثله بسبب ماحدث من التسجيل والإهدار ورقم القميص.

تحت قيادة مشير عثمان سجلت في هذا الموسم 12 هدفا وكنت قريبا من الانضمام لصفوف المنتخب الأول في هذا التوقيت بقيادة محمود الجوهري ولكن انضممت مع حسن شحاته أثناء مشاركتي مع طلائع الجيش.

كما هتفت الجماهير لي أثناء مواجهة الأهلي أيضا لأن جماهير الإسماعيلي تشجع القناة".

حسن موسى أنهى الموسم برصيد 12 هدفا في المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري المصري خلف حسام حسن وأحمد بلال.