دوري أبطال أوروبا - موعد مباريات ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق

مع نهاية التوقف الدولي الخاص بشهر مارس، تتجه الأنظار نحو مرحلة الحسم في دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت قرعة الدورين ربع ونصف النهائي في 18 مارس الماضي في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في نيون السويسرية.

وأسفرت عن مواجهة بين ليفربول وبنفيكا، مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد، تشيلسي وريال مدريد، بايرن ميونيخ وفياريال.

مواعيد مباريات ذهاب ربع النهائي

مانشستر سيتي أمام أتليتكو مدريد

اليوم: الثلاثاء 5 إبريل

الساعة: 9:00 مساء

القناة: بي إن سبورتس بريميوم 1

المعلق: حفيظ دراجي

بنفيكا أمام ليفربول

اليوم: الثلاثاء 5 إبريل

الساعة: 9:00 مساء

القناة: بي إن سبورتس بريميوم 2

المعلق: عصام الشوالي

تشيلسي أمام ريال مدريد

اليوم: الأربعاء 6 إبريل

الساعة: 9:00 مساء

القناة: بي إن سبورتس بريميوم 1

المعلق: رؤوف خليف

فياريال أمام بايرن ميونيخ

اليوم: الأربعاء 6 إبريل

الساعة: 9:00 مساء

القناة: بي إن سبورتس بريميوم 2

المعلق: خليل البلوشي

مواعيد إياب ربع النهائي

12 إبريل

بايرن ميونخ أمام فياريال

ريال مدريد أمام تشيلسي

13 إبريل

أتليتكو مدريد أمام مانشستر سيتي

ليفربول أمام بنفيكا

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الفائز من ليفربول وبنفيكا يواجه الفائز من بايرن ميونيخ وفياريال

الفائز من تشيلسي وريال مدريد يواجه الفائز من مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد

يلعب الذهاب 26-27 إبريل والإياب 3-4 مايو.