دوري أبطال أوروبا - موعد مباريات ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 21:11

كتب : FilGoal

لقب دوري أبطال أوروبا

مع نهاية التوقف الدولي الخاص بشهر مارس، تتجه الأنظار نحو مرحلة الحسم في دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت قرعة الدورين ربع ونصف النهائي في 18 مارس الماضي في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في نيون السويسرية.

وأسفرت عن مواجهة بين ليفربول وبنفيكا، مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد، تشيلسي وريال مدريد، بايرن ميونيخ وفياريال.

أخبار متعلقة
مران الزمالك - مشاركة شيكابالا والونش.. وجلسة مطولة مع زيزو قبل مواجهة بيراميدز الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع الاتحاد.. القنوات الناقلة والمعلق كهربا: شعرت بإهانة لطلب فيديوهاتي ليراها كيروش.. وهذا الفارق بين الأهلي والزمالك حوار ناري - البدري: إقالتي بسبب رفض التدخل بعملي.. وزوروا عقدي مع منتخب مصر

مواعيد مباريات ذهاب ربع النهائي

The UEFA Champions League trophy | UEFA Champions League | UEFA.com

مانشستر سيتي أمام أتليتكو مدريد

اليوم: الثلاثاء 5 إبريل

الساعة: 9:00 مساء

القناة: بي إن سبورتس بريميوم 1

المعلق: حفيظ دراجي

بنفيكا أمام ليفربول

اليوم: الثلاثاء 5 إبريل

الساعة: 9:00 مساء

القناة: بي إن سبورتس بريميوم 2

المعلق: عصام الشوالي

تشيلسي أمام ريال مدريد

اليوم: الأربعاء 6 إبريل

الساعة: 9:00 مساء

القناة: بي إن سبورتس بريميوم 1

المعلق: رؤوف خليف

فياريال أمام بايرن ميونيخ

اليوم: الأربعاء 6 إبريل

الساعة: 9:00 مساء

القناة: بي إن سبورتس بريميوم 2

المعلق: خليل البلوشي

مواعيد إياب ربع النهائي

UEFA Champions League trophy arrives in Istanbul ahead of final | Daily Sabah

12 إبريل

بايرن ميونخ أمام فياريال

ريال مدريد أمام تشيلسي

13 إبريل

أتليتكو مدريد أمام مانشستر سيتي

ليفربول أمام بنفيكا

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

UEFA Champions League winners

الفائز من ليفربول وبنفيكا يواجه الفائز من بايرن ميونيخ وفياريال

الفائز من تشيلسي وريال مدريد يواجه الفائز من مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد

يلعب الذهاب 26-27 إبريل والإياب 3-4 مايو.

دوري أبطال أوروبا تشيلسي ريال مدريد ليفربول مانشستر سيتي بنفيكا
نرشح لكم
مؤتمر كلوب: بنفيكا منافس خطير.. لويس دياز حاول كشف خباياهم لكني لم أفهم ليفربول بلا إصابات قبل مواجهات بنفيكا ومانشستر سيتي مؤتمر جوارديولا: لن ألعب بالطريقة نفسها ضد أتليتكو وليفربول.. وانتظر الإلهام مؤتمر برناردو سيلفا: أتليتكو لن يلعب مباراة مفتوحة أمامنا.. وإذا طبقنا خطة جوارديولا سننجح أتليتكو مدريد يفقد قلب دفاعه أمام مانشستر سيتي شكوك حول لحاق أنشيلوتي بمواجهة تشيلسي سيدات برشلونة يصنعن التاريخ.. اكتسحوا ريال مدريد وحطمن رقما قياسيا في الحضور الجماهيري بـ كامب نو الحكومة البريطانية تسمح لـ تشيلسي بعودة بيع التذاكر للجماهير
أخر الأخبار
فلافيو ومعين الشعباني يجريان قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 8 دقيقة | الكونفدرالية
تريزيجيه يصنع هدف فوز باشاك شهير على مالاتيا سبور 8 دقيقة | المحترفون
دي ليخت: بالغت في احترامي لـ رونالدو وبوفون عند مجيئي يوفنتوس 34 دقيقة | أوروبا
مباراة غيرت مسيرتي - حسن موسى.. "العريس" الذي أضاع على صبحي فرصة رقم قياسي 37 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا - موعد مباريات ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مران الزمالك - مشاركة شيكابالا والونش.. وفقرات تدريبية فنية قبل مواجهة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا - كريستال بالاس (2)-(0) أرسنال.. تبديل هجومي مع بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع الاتحاد.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع