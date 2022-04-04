مران الزمالك - مشاركة شيكابالا والونش.. وجلسة مطولة مع زيزو قبل مواجهة بيراميدز

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة ومطولة مع أحمد سيد "زيزو" صانع العاب الأبيض على هامش تدريب اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وشهدت الجلسة حضور أسامة نبية المدرب العام وروي أجواش وأحمد عبد المقصود المساعدين بجانب حسني خطاب مترجم الفريق.

وحرص المدير الفني على شرح عدد من النقاط الفنية لزيزو المطلوبة منه خلال مباراة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز، وأكد فيريرا لزيزو على ثقته الكاملة في قدراته ليكون أحد عوامل الحسم في المباراة.

ومنح فيريرا تعليمات لأندرية فيليب مدرب الأحمال بتكثيف الحمل البدني للاعبين خلال الربع ساعة الأولى من مران اليوم.

وشهد المران البدني مشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق بصورة طبيعية استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري.

وخصص فيريرا فقرة خاصة للتسديد على المرمى خلال تدريب اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض اللاعبون الذين فقرة تضمنت تدريبات التسليم والتسلم بين اللاعبين، وفي نهاية الهجمة يقوم اللاعبون بالتسديد على المرمى من مسافات مختلفة.

ويسعى المدير الفني لزيادة الفاعلية الهجومية للاعبي الفريق قبل مواجهة بيراميدز المرتقبة في الدوري.

وخاض الفريق تقسيمة فنية خلال تدريب اليوم، حرص فيها فيريراعلى الحديث مع اللاعبين قبل بدء التقسيمة ، لمنحهم التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها من كل لاعب والأدوار الخاصة بهم، و تواجد أسامة نبية المدرب العام أثناء التقسيمة لنقل تعليمات فيريرا للاعبين.

وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق في التقسيمة الفنية، بعدما كان يؤدي برنامج بدني خاص بقرار من المدير الفني خلال الفترة الأخيرة لرفع معدلات لياقته البدنية.

وخاض أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال.

وأدى زيزو تدريبات خاصة بالكرة، وقام بتنفيذ بعض الجمل الفنية من خلال الأدوات التدريبية في أرض الملعب.

ولم يشارك اللاعب في التقسيمة، و فضل جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك وضع برنامج خاص لزيزو لتنفيذ بعض المهام الهجومية بشكل معين.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.