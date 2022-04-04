الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع الاتحاد.. القنوات الناقلة والمعلق
الإثنين، 04 أبريل 2022 - 20:45
كتب : FilGoal
يعود الأهلي من جديد إلى منافسات الدوري المصري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الأسبوع 12 من الدوري المصري.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة من 10 مباريات.
ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة من 12 مباراة.
وستكون المباراة هي الأولى لـ عماد النحاس المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري خلفا لـ حسام حسن.
وتقام المباراة يوم الأربعاء 6 إبريل على ستاد الأهلي We السلام.
ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 9:30 مساء.
وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 2.
ويعلق على اللقاء أيمن الكاشف.
يذكر أن الأهلي صعد للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط خلف صنداونز المتصدر برصيد 16 نقطة.
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