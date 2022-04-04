سبورت: برشلونة في المغرب من أجل التفاوض مع ديمبيلي.. وموقف صفقة رافينيا

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن قيام ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة بالسفر إلى المغرب من أجل التفاوض مع موسى سيسوكو وكيل عثمان ديمبيلي من أجل توقيع عقد جديد.

رافينيا النادي : ليدز يونايتد عثمان ديمبيلي النادي : برشلونة برشلونة

ديمبيلي ينتهي تعاقده مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني ليلعب له بداية من الموسم المقبل.

المفاوضات كانت قد تعثرت بين برشلونة وديمبيلي من أجل التفاوض حول عقد جديد، مما اضطر النادي الإسباني إلى استبعاد اللاعب من حساباته خلال شهر يناير والبحث عن عروض من أجله ليرحل.

الوضع تغير منذ شهر يناير حتى الفترة الحالية بسبب الأداء الذي يقدمه اللاعب تحت قيادة تشافي مما جعله أحد أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوريات الأوروبية، لذلك فإن المدرب طلب من إدارة برشلونة محاولة الإبقاء على اللاعب قبل أن يسافر أليماني إلى المغرب من أجل مقابلة سيسوكو ومعرفة ما إذا كان اللاعب قد يستمر أو أنه قد وقع بالفعل مع ناد آخر.

ديمبيلي نفسه وضعه قد تغير منذ وصول بيير إيميريك أوباميانج زميله السابق في دورتموند والذي تألق معه مع النادي الألماني مما ساعده في التأقلم بشكل أكبر وجعله أكثر سعادة.

وفقا لسبورت فإن موقف النادي من التعاقد مع رافينيا لن يتغير في حالة تجديد عقد ديمبيلي إذا أن تشافي يرى بأن أجنحة الفريق تحتاج إلى التدعيم وسيكون الأمثل هو اللعب بجانب رافينيا وديمبيلي.

على الجانب الآخر فإن صفقة التعاقد مع أداما تراوري بشكل نهائي قد تتوقف بنسبة كبيرة لإن الإدارة لا تنوي المخاطرة بحدوث أزمة اقتصادية كما أنه من الصعب اتمام صفقة تبادلية بين برشلون وولفرهامبتون من أجل الحصول على تراوري مقابل ترينكاو.