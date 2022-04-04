انتهت في إيطاليا - ميلان (0) - (0) بولونيا.. تعثر الروسونيري
الإثنين، 04 أبريل 2022 - 20:39
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ميلان وبولونيا ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإيطالي.
ويحتل ميلان صدارة الكالتشيو بـ66 نقطة، بفارق الأهداف عن نابولي الثاني، الذي لعب مباراة أكثر.
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نهاية المباراة
ق 95 خطيرة من ريبيتش ولكن سكوروبسكي يتصدى
ق 92 رأسية من إبراهيموفيتش تعلو العارضة
ق 90 الحكم يحتسب 8 دقائق
ق 86 رأسية من فيكايو توموري تمر فوق العارضة
ق 82 خروج جاري ميديل وميتشيل دايكس ونزول كيفن بونيفازي وإبراهيما مباي
ق 75 أليساندرو فلورنزي بدلا من دافيدي كالابريا
ق 72 تسديدة أخرى من لياو تمر بجوار القائم
ق 71 دينسي كاسيوس وروبرتو سوريانو بدلا من آرون هيكي وماتياس سفانبرج
ق 71 فرانك كيسي وزلاتان إبراهيموفيتش بدلا من بن ناصر وجيرو
ق 70 إسماعيل بن ناصر يسدد كرة خطيرة من بعيد ولكن الحارس يتصدى
ق 68 أنتي ريبيتش يتسلم تمريرة خطيرة من لياو ولكن التسديدة تعلو العارضة
ق 61 لياو يمرر إلى كالابريا الذي يسدد ولكن بجوار القائم
ق 60 خروج موسى بارو بداعي الإصابة ونزول ريكاردو أوروسوليني
ق 47 رافاييل لياو يسدد ولكن سكوروبسكي يتصدى مرة أخرى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45 جيرو بالرأس مجددا ولكن سكوروبسكي يواصل منعه
ق 42 أوليفييه جيرو يسدد ولكن الحارس لوكاس سكوروبسكي يتصدى
ق 32 لياو يسدد والكرة تصطدم بالدفاع
ق 26 موسى بارو يسدد ولكن حارس ميلان يواصل التألق
ق 23 جاري ميديل يلمس الكرة بيده داخل المنطقة ولكن الحكم يقرر عدم احتساب ركلة جزاء وسط اعتراضات ميلان
ق 22 أبيشر يسدد من جديد ولكن مينيان يواصل التصدي
ق 16 خطيرة من رافاييل لياو ولكن فوق العارضة
ق 6 ميشيل أبيشر يسدد ولكن مايك مينيان يتصدى بسهولة
بداية المباراة