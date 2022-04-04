كهربا: شعرت بإهانة لطلب فيديوهاتي ليراها كيروش.. وهذا الفارق بين الأهلي والزمالك

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي المعار إلى فريق هاتاي سبور التركي، عن واقعة شعر بالإهانة بسببها في منتخب مصر.

محمود كهربا النادي : هاتاي سبور الأهلي

وقال كهربا في تصريحات عبر قناة القاهرة والناس: "كنت بحاجة إلى الإعارة لكي أشارك وأعود لمنتخب مصر خلال هذه الفترة".

وأضاف "نعم حدث بالفعل بأن أحد أفراد الجهاز الفني لمنتخب مصر طلب فيديوهات لي كي يعرضها على كارلوس كيروش. شعرت بالإهانة ولم أرسل الفيديوهات وقتها".

كهربا أتبع "الفارق بين الأهلي والزمالك؟ الأهلي يوجد فيه نظام نسير عليه منذ زمن، لذلك هو النادي رقم (1). لكن تغير الإدارات في الزمالك يؤثر على اللاعبين".

وأكمل "إذا كان الأنر بيدي لاختيار لاعبين من الزمالك ينضمون إلى الأهلي؟ سأختار أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح".

وواصل "سيد عبد الحفيظ هو أفضل مدير كرة عملت معه. بعض اللاعبين المصريين يكونوا بحاجة لمن يسيطر عليهم، خصوصصا حاليا بسبب كثرة الأموال".

وتابع "أحرف لاعب في مصر؟ (محمود عبد الرازق) شيكابالا. القاضية ممكن؟ هذه في مكانة أخرى، قضت على كل شيء. أحب جمهور الزمالك جدا رغم أني تعرضت لإساءات في الفترة اللي فاتت، لم أخطئ في حقهم مطلقا. العودة للزمالك؟ صعب، رسمت طريقي ومستقبلي مع الأهلي، الأمر صعب من الطرفين، جمهور وإدارة الزمالك لهم فضل علي".

ويقضي كهربا الموسم الجاري معارا من الأهلي إلى فريق هاتاي سبور التركي حتى نهاية الموسم.