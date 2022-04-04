رومانو: محمد صلاح لم يفكر مطلقا في برشلونة

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 17:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع مصر أمام السنغال

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس الموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين إن محمد صلاح أيقونة ليفربول لم يفكر مطلقا في الانتقال لبرشلونة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

برشلونة

ونشر رومانو تصريحات يورجن كلوب مدرب ليفربول التي أوضح فيها أن ناديه يتحدث مع محمد صلاح حاليا بشأن تجديد العقد الذي ينتهي في 2023.

ثم علق قائلا عبر تويتر:"برشلونة لم يكن خيارا أبدا بالنسبة لمحمد صلاح. لا يفكر حاليا في الانتقال إلى الدوري الإسباني".

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ورفض محمد صلاح تجديد تعاقده في وقت سابق مع ليفربول بحسب شبكة سكاي سبورتس حيث قدم النادي عرضا لم يكن مرضيا للاعب ولا لوكيله وهو ما تسبب في تعثر المفاوضات.

ففي وقت سابق، كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن توقف المفاوضات بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس من جانب، وبين نادي ليفربول من الجانب الآخر.

وقال رومانو إن صلاح ووكيله لا يملكان أي نية لقبول عرض ليفربول الحالي لتجديد العقد، حيث فشلت المفاوضات منذ ديسمبر الماضي ولا تزال الأمور متوقفة عند هذا الحد.

وذكر الصحفي ذاته وقتها أن أولولية صلاح هي البقاء في ليفربول، ولكن ليس في الظروف الحالية على حد تعبيره، وبالتالي تتوقف الأمور على خطوة ليفربول التالية.

ولا يرغب ليفربول في كسر سقف الرواتب الموضوع حاليا في الفريق.

وأوضحت ميرور، أن صلاح قد تنازل عن متطلابته فيما يخص الأجوار للحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وبالتالي، سيوقع صلاح على عقدا يبقيه في ليفربول لمدة ثلاث أو أربع سنوات جديدة ليستمر مع الريدز حتى 2025 على أقل تقدير.

وشارك صلاح في 37 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 10 آخرين.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.

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