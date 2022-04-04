مران الزمالك - تكثيف الحمل البدني وفيريرا يجتمع بـ زيزو

قال الزمالك عبر موقعه إن مدربه جوسفالدو فيريرا كلف أندري فيليب مدرب الأحمال بتكثيف الحمل البدني للاعبين خلال أول ربع ساعة من مران اليوم الإثنين.

وأوضح النادي أن المران شهد مشاركة الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش".

وعقد فيريرا جلسة مطولة مع اللاعب أحمد سيد "زيزو" وفقا لما ذكره الموقع.

وشهدت الجلسة حضور أسامة نبيه المدرب العام والمساعدين روي أجواش وأحمد عبد المقصود والمترجم حسني خطاب.

وشرح فيريرا أمورا فنية لزيزو وشدد على ثقته في اللاعب قبل المواجهة المرتقبة ضد بيراميدز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز يوم الأربعاء في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب البطولة مبتعدا بنقطة عن بيراميدز الوصيف.

بينما يتصدر الأهلي الترتيب بفارق نقطتين عن بيراميدز وله لقاء مؤجل.